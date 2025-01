Kilka godzin po wyłączeniu TikTok powraca do Stanów Zjednoczonych. Na oficjalnym koncie aplikacji w serwisie X wydano komunikat, w którym poinformowano o rozpoczęciu procesu przywracania serwisu dla amerykańskich użytkowników.

"Dziękujemy prezydentowi Trumpowi za dostarczenie naszym dostawcom przejrzystości i zapewnienia, że nie poniosą kar za dostarczanie TikToka do ponad 170 milionów Amerykanów i umożliwienie rozwoju siedmiu milionom małych firm" - czytamy w oświadczeniu.

USA. TikTok wraca do amerykańskich użytkowników

"To silne poparcie dla Pierwszej Poprawki i opór wobec arbitralnej cenzury. Będziemy współpracować z prezydentem Trumpem nad długoterminowym rozwiązaniem, które utrzyma TikToka w Stanach Zjednoczonych" - napisała administracja serwisu.

Powrót medium społecznościowego do USA to konsekwencja oświadczenia Donalda Trumpa, który po zamknięciu serwisu w kraju, opublikował wpis, w którym stwierdził, że chce by mógł on transmitować jego poniedziałkową inaugurację prezydencką.

"W poniedziałek wydam rozporządzenie, aby przedłużyć okres wejścia w życie zakazów ustawy, byśmy mogli zawrzeć umowę w celu ochrony naszego bezpieczeństwa narodowego" - napisał prezydent-elekt, dodając że w rozporządzeniu znajdzie się również informacja, że żadne przedsiębiorstwo, które pomogło we wznowieniu działania TikToka nie poniesie konsekwencji.

TikTok zniknął z USA, administracja aplikacji zwróciła się do Donalda Trumpa

Szefowie aplikacji TikTok poinformowali w niedzielę rano polskiego czasu, że chińska platforma społecznościowa przestała działać na terenie Stanów Zjednoczonych. "Prawo zakazujące działalności TikToka weszło w życie. To oznacza, że nie możecie na razie go używać" - przeczytali Amerykanie używający aplikacji w wiadomości wyświetlonej na ekranach smartfonów.

W dalszej części oświadczenia TikTok przekazał, iż "mamy szczęście, że Donald Trump przekazał, iż będzie pracował nad rozwiązaniem, które umożliwi przywrócenie działalności" platformy. Nawiązali w ten sposób do zapewnień prezydenta elekta USA, który oświadczył, że jest przeciw restrykcyjnym przepisom i "uratuje aplikację".

W piątek amerykański Sąd Najwyższy odrzucił skargę TikToka przeciwko ustawie przegłosowanej przez Kongres w kwietniu. Prawo zakazuje dystrybucji i aktualizacji aplikacji na amerykańskim rynku, o ile TikTok pozostanie kontrolowany przez chiński podmiot. Amerykańskie służby, w tym FBI od dawna ostrzegały o potencjalnych zagrożeniach związanych z aplikacją, w tym o możliwości używania jej przez Pekin do inwigilacji czy szantażowania Amerykanów, a także do dezinformacji oraz wpływania na debatę publiczną.