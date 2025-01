Popularne media społecznościowe czekają poważne zmiany. Mark Zuckerberg zapowiedział nowe rozwiązania w platformach należących do Mety - mniej cenzury i "współpracę" z prezydentem Donaldem Trumpem. Z kontekstu działań podejmowanych przez miliardera wynika, że to właśnie powrót republikanina do Białego Domu skłonił go do pilnych zmian.