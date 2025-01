Hamas przekazał Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża w Strefie Gazy trzy pierwsze zakładniczki - informuje "Times of Israel". Chodzi o Romi Gonen, Emily Damari i Doron Steinbrecher.

Po godz. 17:00 doszło do przekazania Czerwonemu Krzyżowi pierwszych trzech z 90 zakładników przetrzymywanych przez Hamas. Wymiana odbywa się w ramach zawieszenia broni w Strefie Gazy.

Na materiałach wideo dostępnych w internecie można zobaczyć tłumy ludzi gromadzących się wokół pojazdów Czerwonego Krzyża na placu w centrum Gazy. Dostrzec można też uzbrojonych członków Hamasu.

Jak informuje "Times of Israel", trzy kobiety poruszają się o własnych siłach.

Wśród 90 więźniów, których uwolnić ma Hamas w zamian za trzech zakładników przetrzymywanych przez Izrael, jest 69 kobiet i 21 mężczyzn. Najmłodsza z osób ma zaledwie 15 lat.

Strefa Gazy. Hamas i Izrael godzą się na zawieszenie broni

O 10:15 polskiego czasu wszedł w życie rozejm między Izraelem a Hamasem. Początkowo planowano, że zawieszenie broni zacznie obowiązywać o 7:30, jednak Hamas nie przekazał wówczas listy zakładniczek, zdecydowano się więc na kontynuowanie ataków. Ostatecznie spis tych osób został jednak dostarczony.

Podanie imion i nazwisk z 24-godzinnym wyprzedzeniem stanowiło jeden z warunków wejścia w życie rozejmu pomiędzy Hamasem i Izraelem. W odpowiedzi palestyńska organizacja przekazała, że opóźnienie w przekazaniu nazwisk zakładników jest spowodowane "względami technicznymi" wynikającymi z ich błędnym zapisem. Jednocześnie Hamas potwierdził gotowość do realizacji swoich zobowiązań i wdrożenia umowy o rozejmie.

Trwającą w Strefie Gazy wojnę zapoczątkował atak Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku. Wówczas organizacja zaatakowała południową część kraju, obierając za cel przygraniczne kibuce, bazy wojskowe oraz młodzież zgromadzoną na festiwalu muzycznym.

W atakach zginęło ponad 1,2 tys. osób, w tym obywatele ponad 30 państw. 251 osób zostało uprowadzonych do Strefy Gazy jako zakładnicy. W odpowiedzi Izrael rozpoczął działania zbrojne w palestyńskiej enklawie. Według resortu zdrowia w Gazie po stronie palestyńskiej w konflikcie zginęło do tej pory ponad 45 800 osób, a co najmniej 109 196 zostało rannych.

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał 21 listopada nakazy aresztowania Netanjahu, byłego ministra obrony Joawa Galanta oskarżonych o zbrodnie wojenne oraz zbrodnie przeciwko ludzkości popełniane w czasie wojny w Strefie Gazy, jak i dowódcy Hamasu Mohammeda Deifa.