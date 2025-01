Zwrot na Bliskim Wschodzie. Rozejm nie wszedł w życie

O 7:30 polskiego czasu miał zacząć obowiązywać rozejm między Izraelem a palestyńskim Hamasem. Rzecznik wojska pierwszej ze stron przekazał jednak, że organizacja nie przekazała listy zakładników, co było jednym z warunków. Z tego względu Tel Awiw będzie "kontynuował ataki" - podał Reuters. Jak tłumaczy Hamas, przyczyną problemu są "względy techniczne". Po 9:00 Izrael miał otrzymać listę nazwisk.

- Do dzisiejszego ranka Hamas nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań i wbrew porozumieniu nie podał Izraelowi nazwisk zakładników (którzy mają zostać uwolnieni w niedzielę - red.) - powiedział na konferencji rzecznik izraelskiego wojska Daniel Hagari.

Jak podkreślił, "zgodnie z dyrektywą premiera zawieszenie broni nie wejdzie w życie, dopóki Hamas nie będzie wypełniał swoich zobowiązań". - Będziemy kontynuować ostrzał w Strefie Gazy, dopóki Hamas nie wypełni swoich zobowiązań wynikających z porozumienia - zapowiedział.

Strefa Gazy. Zawieszenie broni odroczone. "Izraelska armia działa nawet teraz"

"Siły Obronne Izraela działają nawet teraz, atakując cele terrorystyczne w Strefie Gazy. Niedawno kilka (z nich) na północy i w centrum Strefy Gazy zostało zaatakowanych ogniem artyleryjskim i samolotami. Izraelska armia w dalszym ciągu jest przygotowana do obrony oraz ataku i nie pozwoli na zagrozić bezpieczeństwu mieszkańców Państwa Izrael" - czytamy w komunikacie wojska.

Reuters, powołując się na palestyńskich medyków, podał w niedzielę rano, że trzy osoby zginęły w wyniku izraelskiego ostrzału we wschodniej części Gazy.

W miarę, jak upływa planowana godzina rozpoczęcia zawieszenia broni, Hamas nadal nie wysłał listy zakładniczek, które miały zostać uwolnione jako pierwsze. W niedzielę izraelski premier Binjamin Netanjahu poinstruował armię, że zawieszenie broni, które miało wejść w życie o 8:30 czasu lokalnego (7:30 czasu polskiego), nie rozpocznie się, dopóki Izrael nie otrzyma dokumentu.

Rozejm nie funkcjonuje. Wojna w Strefie Gazy trwa

Podanie imion i nazwisk z 24-godzinnym wyprzedzeniem stanowiło jeden z warunków wejścia w życie rozejmu. W odpowiedzi Hamas przekazał, że opóźnienie w przekazaniu nazwisk zakładników jest spowodowane "względami technicznymi". Jednocześnie palestyńska organizacja potwierdziła gotowość do realizacji swoich zobowiązań i wdrożenia umowy o rozejmie.

Trwającą w Strefie Gazy wojnę zapoczątkował atak Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku. Wówczas organizacja zaatakowała południową część kraju, obierając za cel przygraniczne kibuce, bazy wojskowe oraz młodzież zgromadzoną na festiwalu muzycznym.

W atakach zginęło ponad 1,2 tys. osób, w tym obywatele ponad 30 państw. 251 osób zostało uprowadzonych do Strefy Gazy jako zakładnicy. W odpowiedzi Izrael rozpoczął działania zbrojne w palestyńskiej enklawie. Według resortu zdrowia w Gazie po stronie palestyńskiej w konflikcie zginęło do tej pory ponad 45 800 osób, a co najmniej 109 196 zostało rannych.

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał 21 listopada nakazy aresztowania Netanjahu, byłego ministra obrony Joawa Galanta oskarżonych o zbrodnie wojenne oraz zbrodnie przeciwko ludzkości popełniane w czasie wojny w Strefie Gazy, jak i dowódcy Hamasu Mohammeda Deifa.