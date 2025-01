Rok 2025 przynosi wiele pytań dotyczących terminów zwrotu podatku z rozliczenia PIT. Dla wielu podatników to istotna kwestia, bo w grę wchodzą ich oszczędności oraz środki na bieżące potrzeby. Wyjaśniamy, do kiedy urząd skarbowy musi zwrócić nadpłatę podatku i na co warto zwrócić uwagę w tym roku.