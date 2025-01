Właściciele będą zaskoczeni. Skarbówka ściąga podatek od kota

Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zakup kota, który jest dokonany za określoną kwotę, może podlegać przepisom o PCC. Należy jednak podkreślić, że nie każda transakcja związana z zakupem kota wiąże się z koniecznością uiszczenia tego podatku.

Kiedy trzeba zapłacić podatek od kota?

Zgodnie z polskim prawem, od kota odprowadza się - tak jak od przedmiotów - podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Jest on jednorazowy i naliczany w sytuacji, gdy wartość kota wynosi co najmniej 1000 zł . W takim przypadku stawka PCC wynosi 2 proc. wartości zakupionego zwierzaka. Warto podkreślić, że w przeciwieństwie do psów, nie ma opłaty za samo posiadanie kota.

ZOBACZ: Skarbówka zastawiła "pułapki" na rodziców. Można stracić tysiące



Przykładowo, jeśli kot kosztuje 1000 zł, podatek wyniesie 20 zł. Jednak ceny kotów rasowych mogą być znacznie wyższe, a wówczas wysokość PCC również wzrasta. Najdroższe mruczki mogą kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy zł.

W jakiej sytuacji nie trzeba płacić PCC za kota?

Nie każda transakcja zakupu kota podlega opodatkowaniu PCC. W sytuacji, gdy sprzedawca jest podatnikiem VAT (np. prowadzi hodowlę i obrót kotami), bądź jest zwolniony z VAT (np. jest rolnikiem ryczałtowym), kupujący nie musi płacić podatku. Również kot otrzymany w formie darowizny, jeśli jego wartość nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku, jest zwolniony z PCC.

ZOBACZ: Dostali upragnione podwyżki, lecz pojawił się inny problem. "Tak działa system podatkowy"

Jakie są kary za brak uiszczenia podatku za kota?

Jeśli podatnik nie uiści opłaty PCC za kota, urząd skarbowy może nałożyć karę w wysokości 1/10 pensji minimalnej obowiązującej w danym roku podatkowym. Kara ta może jednak wzrosnąć nawet do 20-krotności tej kwoty. Warto zaznaczyć, że od 1 stycznia 2025 roku najniższa pensja brutto w Polsce wynosi 4666 zł. Na tej podstawie kara za niezapłacenie PCC może wynieść od 466 zł do 93 320 zł.

ZOBACZ: Emeryci odzyskają niemałe pieniądze. Skarbówka ujawnia, kiedy ruszą wypłaty



Aby uniknąć konsekwencji, należy w ciągu 14 dni od zakupu kota wypełnić odpowiednią deklarację podatkową PCC-3 i złożyć ją w urzędzie skarbowym.

red. / Polsatnews.pl