Od 2025 roku Polaków czekają istotne zmiany w wysokości wypłacanych zasiłków chorobowych. Nowe przepisy budzą mieszane uczucia - z jednej strony wprowadzają większą przejrzystość prawną, z drugiej jednym mogą zwiększyć, a innym obniżyć wysokość zasiłku. Co dokładnie się zmieni, jak obliczane będą zasiłki i co warto wiedzieć, aby uniknąć zaskoczenia w razie choroby i czasowej niezdolności do pracy?