Standardowy, powszechny wiek emerytalny w Polsce to 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Wybrane osoby mogą jednak skorzystać z tego świadczenia aż o 5 lat szybciej. Dotyczy to jednak nielicznych zawodów, w których osoby wykonują pracę w szczególnych warunkach oraz w szczególnym charakterze. Jakich zawodów to dotyczy?

Dla kogo jest wcześniejsza emerytura?

Świadczenie pomostowe przygotowano z myślą o osobach, które pracują w trudnych warunkach, gdzie na co dzień narażone są na czynniki zwiększające ryzyko urazów i poważnych chorób.

Ponadto emerytura pomostowa skierowana jest do pracowników, którzy pracują w szczególnym charakterze i wymaga to wysokiej odpowiedzialności oraz ponadprzeciętnej sprawności psychofizycznej. Wówczas można przejść na emeryturę nawet 5 lat wcześniej.

Emerytura pomostowa. Jaka praca jest w potencjalnie szkodliwych warunkach?

Szczegółowy wykaz sektorów i zawodów, w których przysługuje przyspieszona emerytura, można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami emerytura pomostowa przysługuje osobom z takich branż jak:

budownictwo i przemysł materiałów budowlanych;

energetyka;

gospodarka komunalna;

górnictwo;

przemysł metalowy i hutnictwo;

przemysł drzewny i papierniczy;

przemysł chemiczny;

przemysł lekki;

rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy;

służba zdrowia i opieka społeczna;

transport i łączność.

Osoby wykonujące te zawody powinny zweryfikować w urzędzie możliwość przejścia na szybszą emeryturę, ponieważ wykonują pracę w szkodliwych warunkach.

Warto pamiętać, że w 2024 roku weszły w życie zmiany w ustawie o emeryturach pomostowych. Jak możemy przeczytać na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dzięki nim z wcześniejszego świadczenia mogą korzystać osoby, które po raz pierwszy podjęły pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 1 stycznia 1999 roku.

Oznacza to, że młodsze roczniki pracowników zatrudnionych przy pracach wymienionych w ustawie też mogą nabyć prawo do wcześniejszej emerytury bez konieczności udowadniania pracy w takich warunkach przed 1 stycznia 1999 roku.

Wcześniejsza emerytura. Jakie należy złożyć dokumenty?

Aby ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, należy złożyć wniosek do placówki ZUS-u oraz dołączyć dokumenty potwierdzające:

Okresy zatrudnienia , czyli świadectwa pracy lub zaświadczenia od pracodawcy potwierdzające okresy pracy w szczególnych warunkach, lub charakterze.

, czyli świadectwa pracy lub zaświadczenia od pracodawcy potwierdzające okresy pracy w szczególnych warunkach, lub charakterze. Dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie, niezbędne do obliczenia podstawy wymiaru emerytury.

Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów oraz procedurę składania wniosku można znaleźć na stronie ZUS.

red. / polsatnews.pl