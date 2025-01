- Jeszcze trochę i usłyszymy "czołem wielkiej Polsce" na wiecu Trzaskowskiego - ironizował w "Debacie Gozdyry" Dobromir Sośnierz, odnosząc się do pomysłu Rafała Trzaskowskiego, by 800 plus przysługiwało tylko tym obywatelom Ukrainy, którzy płacą podatki w Polsce. - To jest ekspresja tego, w jaki sposób prezydent wsłuchuje się w głosy ludzi - bronił kandydata na prezydenta Michał Wawrykiewicz.