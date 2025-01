Kandydatem na prezydenta wspieranym przez PiS jest szef IPN Karol Nawrocki. Niedawno głośno było na temat raportu o rzekomych powiązaniach kandydata ze środowiskami przestępczymi i kibicowskimi.

Dziś w Polsat News Krzysztof Kwiatkowski został zapytany o jedną z postaci wymienionych w raporcie - Patryka Masiaka, znanego jako "Wielki Bu".

Kwiatkowski stwierdził, że Masiak miał być skazany za sutenerstwo. "Wielki Bu" w odpowiedzi pozwał go i domaga się 50 tys. zł zadośćuczynienia.

- To jest pan Patryk Masiak - powiedział polityk i pokazał jego duże zdjęcie. - To długoletni znajomy Karola Nawrockiego, który go przyjmował w gabinecie prezesa IPN. To on go tam zapraszał - wyjaśnił i dodał, że "Wielki Bu" domaga się również, by senator zaprzestał wypowiedzi na jego temat.

