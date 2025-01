- Mamy do siebie pełne zaufanie i można na nim naprawdę dużo zbudować, szczególnie w tych niepewnych i trudnych czasach - powiedział Donald Tusk po spotkaniu z szefem brytyjskiego rządu Keirem Starmerem. Podkreślił również, że potrzebne jest "maksymalne zbliżenie UE i Wielkiej Brytanii". - Zwróciłem się do Rady Europejskiej, aby doszło do nieformalnego szczytu z udziałem premiera Starmera - dodał.

Keir Starmer podczas piątkowej wizyty w Warszawie najpierw pojawił się w Pałacu Prezydenckim, gdzie odbył około półgodzinną rozmowę z prezydentem Andrzejem Dudą.

Spotkanie Tusk - Starmer. Będzie umowa w dziedzinie bezpieczeństwa

Tusk po spotkaniu z brytyjskim premierem mówił o "bardzo dobrych relacjach między Polską a Wielka Brytanią". - W trudnych czasach, czasach wojny za naszą granicą - mówił.

Polski premier zaradził, że jeszcze w tym roku ma zostać podpisany dokument o współpracy w dziedzinie "bezpieczeństwa i obrony".

- Z Wielka Brytanią, panem premierem mamy identyczne poglądy na sytuację w Ukrainie, agresję rosyjską. Identyczne poglądy, co do tego, jak należy działać, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy - mówił i zapowiedział: "będziemy dzielić się zadaniami i informacjami".

Tusk chce szczytu RE z udziałem brytyjskiego premiera

Tusk przekazał, że rozmowa ze Starmerem dotyczyła m.in. bezpieczeństwa na morzu. - Będziemy współpracować z Wielką Brytanią, jeśli chodzi o bezpieczeństwo nie tylko na Morzu Bałtyckim, ale także na Morzu Północnym - powiedział.

Tusk napisał o "złodziejach i gangsterach". Uderzył w PiS

Mówił też o potrzebnie maksymalnego zbliżenia UE i Wielkiej Brytanii. - Zwróciłem się do Rady Europejskiej, aby doszło do pierwszego spotkania, nieformalnego szczytu z udziałem premiera Wielkiej Brytanii - powiedział.

- Mam nadzieję, że to będzie nie tylko takie symboliczne ponowne otwarcie, ale też bardzo konkretne spotkanie, jeśli chodzi o możliwie najbliższą współpracę między Wielką Brytanią i Unią Europejską - wyjaśnił Tusk.

Premier Wielkiej Brytanii chce zwiększenia obrotów handlowych z Polską

Keir Starmer powiedział Polska i Wielka Brytania mają podobną wizję wyzwań, m.in. w sprawie relacji gospodarczych i zwiększania obrotów handlowych.

- Dziś nasze kraje są wyjątkowo sobie bliskie. Mamy podobną wizję wyzwań, które przed nami stoją - mówił Starmer.

Wskazał m.in. na sprawę wzmacniania więzi gospodarczych między oboma państwami i zwiększania obrotów handlowych, które obecnie - jak podał - "osiągają już 30 miliardów funtów".

- Więcej możemy zrobić w przypadku energetyki, w przypadku klimatu. Mówiliśmy też o współpracy w dziedzinie migracji. Wiemy, że Polska stoi w obliczu gangów, nielegalnych grup przestępczych, które z Rosji i Białorusi przemycają nielegalnie ludzi - dodał.

Starmer: Jesteśmy wielkimi potęgami wojskowymi

Premier Wielkiej Brytanii zaznaczył też, że współpraca z Polską musi również koncentrować się na bezpieczeństwie i obronie. - Jesteśmy wielkimi potęgami wojskowymi. My jako Brytyjczycy jesteśmy obecni na flance wschodniej (NATO). Złożyliśmy solidne zobowiązanie wobec Ukrainy, że będziemy jej pomagać - dodał.

Starmer przypomniał też, że jest wiele spraw, w których stosunki między Wielką Brytanią są bliskie, także ze względu na historię obu krajów. - Polscy piloci oddawali swoje życie w bitwie o Anglię. Polski rząd na uchodźstwie wybrał Londyn i to moją dzielnicę na miejsce swojego urzędowania - zauważył Starmer.

Premier Wielkiej Brytanii w Polsce. Odwiedził Auschwitz

Jak podał Reuters, Starmer podczas wizyty w Polsce odwiedził niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz.

Przed Ścianą Straceń na dziedzińcu bloku 11, gdzie Niemcy rozstrzelali wiele tysięcy osób, głównie Polaków, premier z małżonką Victorią złożyli wieniec, oddając hołd wszystkim ofiarom obozu.

79. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz. Uroczystości w Oświęcimiu

"Prawda, którą tu dziś zobaczyłem, pozostanie ze mną do końca życia. Tak samo jak moja determinacja, by bronić tej prawdy, walczyć z trucizną antysemityzmu i nienawiści we wszystkich jej formach i zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby 'nigdy więcej' oznaczało to, co mówi i co musi naprawdę oznaczać: nigdy więcej" - napisał Keir Starmer w muzealnej księdze pamiątkowej.

Za 10 dni odbędą tam się obchody 80. rocznicy wyzwolenia obozu. Tego dnia w uroczystościach w Muzeum i Miejscu Pamięci ma wziąć udział król Karol.

Premier Wielkiej Brytanii na Ukrainie. Umowa o "100-letnim partnerstwie"

Starmer dzień wcześniej złożył wizytę w Kijowie, gdzie razem z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim podpisał umowę o "100-letnim partnerstwie".

Ekshumacje na Wołyniu. "Ukraina i Polska wymieniły się listami miejsc"

- Dzisiejszy dzień jest naprawdę historyczny, nasze relacje są bliższe niż kiedykolwiek - oznajmił po spotkaniu ukraiński przywódca.

Jak informowało CNN, sygnowany traktat obejmuje takie obszary jak obrona, nauka, energia i handel. Więcej TUTAJ.