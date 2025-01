W "Graffiti" Krzysztof Kwiatkowski został zapytany o pozew Patryka Masiaka, znanego jako "Wielki Bu". To jedna z osób widniejących w "raporcie Nawrockiego", który kilka tygodni temu wyciekł do mediów. Dokument dotyczył między innymi rzekomych powiązań Karola Nawrockiego ze środowiskami przestępczymi i kibicowskimi.

Kwiatkowski stwierdził, że Masiak miał być skazany za sutenerstwo. "Wielki Bu" w odpowiedzi pozwał go i domaga się 50 tys. zł zadośćuczynienia.

- To jest pan Patryk Masiak (...), długoletni znajomy Karola Nawrockiego, który go przyjmował w gabinecie prezesa IPN. To on go tam zapraszał - powiedział na antenie Polsat News Kwiatkowski i dodał, że "Wielki Bu" domaga się również, by senator zaprzestał wypowiedzi na jego temat. Pokazał też duże zdjęcie Masiaka.

Krzysztof Kwiatkowski: "Wielki Bu" mnie nie zatrzyma

- Okazuje się, że pan Patryk Masiak, zawodnik MMA mówi tak: Jestem wyjątkowo fajny człowiek, to nie jest tak, że skazano mnie za wiele zarzutów. Mnie skazano za porwanie człowieka, uprowadzenie zakładnika. A zarzut za sutenerstwo, jak donosi prasa, dopiero mi postawiono - mówił dalej Kwiatkowski.

WIDEO: Krzysztof Kwiatkowski w "Graffiti"

Marcin Fijołek dopytywał o wątek Karola Nawrockiego w sprawie Masiaka. - Karol Nawrocki podejmował go w gabinetach w Warszawie, zapraszając jako swojego wieloletniego znajomego - odparł Kwiatkowski.

Senator przytoczył wypowiedzi Nawrockiego, który utrzymuje, że nie miał wiedzy o działalności przestępczej Masiaka.

- Panie Karolu Nawrocki, chciałem pana poinformować, że pana długoletni znajomy (...), to jest kryminalista, przestępca, osoba skazana prawomocnym wyrokiem niezatartym, więc spokojnie mogę to wszystko mówić. Nawet ten pan z jego wyglądem, nie zatrzyma mnie w mówieniu prawdy. Będę mówił prawdę o tym, co to za człowiek, także o relacjach panów łączących. Przecież byliście z nich dumni. Wspólne zdjęcia, wrzucenia na Instagram - podkreślił Kwiatkowski.

