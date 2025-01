"Gigantyczna i bezczelna bajka". Prezes PiS grzmi po raporcie prokuratury

Prezes PiS powiedział, że obecnie w polskim sądownictwie "dochodzi do zjawisk nowych" i zapanowała "nowa jakość"

- Grupę tzw. neosędziów, choć nie powinno się ich tak nazywać, przesuwa się do wydziału, w którym nie podejmuje się istotnych decyzji, przede wszystkim wyroków. To jest wydział, który załatwia niepierwszorzędne sprawy formalne. Dzieje się to wbrew ustawy o sądach powszechnych, gdzie napisane jest, że sędziego nie można przesunąć do innego wydziału bez jego zgody. Łamie się zasadę niezawisłości sądów - powiedział.

Kaczyński zabrał głos. Wskazał "kłamliwe tezy" stawiane przez rządzących

Jarosław Kaczyński powiedział, że obecnie rządzący stawiają "w sposób kłamliwy, bezczelny" różne tezy na temat Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem szefa partii "stawiają je ludzie, którzy sami powinni stanąć przed sądem za rzeczy, które robili w przeszłości i robią dzisiaj".

- Są to tezy, że nasza formacja masowo łamała prawo, w różnych kontekstach, dla różnych celów. To jest nieprawda. To jest przedsięwzięcie całkowicie niemożliwe do zaakceptowania i pokazujące, że ten reżim idzie w dalszym ciągu, w sposób bardzo konsekwentny, ku dyktaturze - przekazał prezes PiS.

- Kontekstem tego wszystkiego, co się dzieje jest kampania wyborcza. Chodzi o to, żeby to wszystko działo się przed wyborami prezydenckimi, przed tym, jak to określają, zamknięciem systemu - dodał.

Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego dochodzi obecnie do "likwidacji polskiej demokracji" i "gwarancji praw obywatelskich".

- Mamy tutaj dwa mechanizmy - tzw. neosędziów się odsuwa i do tego łamie się reguły, który miały zapewnić bezstronność sędziów - powiedział. Tłumaczył, że fałszowane są losowania w sprawach karnych lub losowanie odbywa się aż do momentu wylosowania sędziego przychylnego obecnie rządzącym.

Kaczyński o ostatnim raporcie. "Ma wprowadzić całe społeczeństwo w błąd"

Jarosław Kaczyński skomentował również pierwszą część raportu zaprezentowanego przez zespół prokuratorów, którzy przeprowadzili audyt postępowań z czasów, gdy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro.

- Ten duży dokument, który ma 300 stron, jest dowodem tego, że cała opowieść o gigantycznych nadużyciach, o 150 miliardach, jest jedną gigantyczną i bezczelną bajką. Ma wprowadzić całe społeczeństwo w błąd, doprowadzić do tego, by odwrócić rzeczywistość w Polsce - mówił.

Kaczyński oskarżył obecnie rządzących, że dopuszczali się "przestępstw podatkowych, vatowskich, akcyzowych", gdy ostatni raz sprawowali władzę. - To było w porządku, natomiast nasze rządy, które z tym walczyły i zdobyły dzięki temu potężne środki na politykę społeczną i gospodarczą, uważa się za przestępcze - powiedział.

- Wiemy, że nastąpi zmiana. Wtedy te sprawy zostaną odpowiednio, zgodnie z prawem, potraktowane - zakończył.

sgo / Polsatnews.pl