Przed włożeniem karty bankomatu, warto zwrócić uwagę na potencjalne zagrożenia. Złodzieje wymyślają nowe metody oszustw, które łączą klasyczne techniki z cyberprzestępczością. Wszystko po to, by zdobyć dostęp do pieniędzy, a nawet bankowego konta ofiary.

Według danych z raportu CERT (zespołu Państwowego Instytutu Badawczego powołanego do reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem komputerowym), każdego roku rośnie liczba tzw. cyberprzestępstw.

Od fałszywych maili, przez podrobione mandaty, po jeden z najnowszych pomysłów złodziei - metodę "na bankomat" - pomysłowość kryminalistów nie zna granic.

Pozorne bezpieczeństwo bankomatów

Z technicznego punktu widzenia bankomat to urządzenie zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie. Kradzież z niego pieniędzy wymaga użycia materiałów wybuchowych lub ciężkiego sprzętu. A i to nie gwarantuje sukcesu.

Urządzenie jest zwykle wbudowane w ścianę budynku (np. banku) i wyposażone w kamery monitorujące oraz dodatkowe zabezpieczenia, takie jak małe lusterka umożliwiające obserwację otoczenia za plecami osoby wypłacające środki. Dla zdeterminowanego złodzieja jednak żadne zabezpieczenie nie stanowi pełnej przeszkody.

Cyberprzestępcy mają swoje sposoby, które łączą klasyczne metody z nowoczesnymi technologiami. Metoda "na bankomat" jest dwustopniowa. Najpierw złodziej wsuwa coś, najczęściej kawałek papieru, do otworu, w który wkłada się kartę, tak by utknęła w nim na dobre. Następnie umieszcza w widocznym miejscu nakleję z numerem telefonu, na który rzekomo należy zadzwonić w przypadku awarii bankomatu.

W rzeczywistości numer telefonu należy do przestępcy, który w rozmowie telefonicznej podszywa się pod pracownika banku i prosi o podanie danych potrzebnych do "zabezpieczenia" karty. Świadome osoby powinny natychmiast zauważyć zagrożenie, gdy proszone są o numer PIN lub inne dane wrażliwe lub o zainstalowanie jakiejś aplikacji w telefonie.

Jeśli podamy takie wrażliwe informacje, złodziej wraca na miejsce przestępstwa, wyciąga kartę i pobiera gotówkę do wysokości dziennego limitu.

Jeśli fałszywy konsultant namówi rozmówcę do zainstalowania podesłanej mu aplikacji, przestępcy mogą zdobyć nasze dane logowania do systemów bankowych. A to już prosta droga do całkowitego wyczyszczenia naszego konta, a nawet zaciągnięcia w imieniu swojej ofiary szybkiej pożyczki w systemach bankowych i wypłatę takich pieniędzy.

Co robić, gdy bankomat zatrzyma kartę?

Żaden bank ani urząd nigdy nie poprosi bezpośrednio o takie informacje. W przypadku, gdy bankomat "zje" kartę, należy zachować spokój. Najczęściej jest to zwykła usterka, a karta zostanie zwrócona przez bank w późniejszym terminie.

W takiej sytuacji należy zadzwonić na oficjalny numer kontaktowy banku, dostępny na ich stronie internetowej lub w dokumentach.

Bankowość, szczególnie elektroniczna, jest wygodna i praktyczna. Niestety niesie za sobą nowe zagrożenia, których wcześniej nie doświadczaliśmy. W dzisiejszych czasach można płacić nie tylko kartą, ale również zegarkiem czy telefonem.

Te udogodnienia wymagają jednak stosowania zdrowego rozsądku i podstawowych zasad bezpieczeństwa.

