W 2024 roku na konta sześciu milionów uprawnionych mieszkańców Polski popłynęły emerytury oraz dwa dodatkowe przelewy w wysokości minimalnego świadczenia. Rozliczając się z fiskusem, dobrze pamiętać, że pieniądze te były opodatkowane. Pojawia się więc szansa, by część tej daniny odzyskać.

Zwrot podatku za emeryturę. Kto może zyskać?

Niestety, nie każdy może być beneficjentem. Dotyczy to jedynie seniorów o niższych comiesięcznych wypłatach. Na zwrot mogą liczyć ci, których emerytury nie przekroczyły łącznie w minionym roku 30 tysięcy zł, a więc kwoty wolnej od podatku. Oznacza to, że na dodatkowe korzyści szykować się powinny osoby o dochodzie wysokości 2,5 tysiąca zł brutto i niższym.

Emeryci, których wpływy na konta mieszczą się w tej granicy, zyskają nawet po kilkaset złotych. Dokładne wyliczenia sporządził Dziennik Gazeta Prawna. Wynika z nich, że dla pobierających minimalną emeryturę będzie to 236 zł. Na konta tych, którzy otrzymują 2184 zł netto miesięcznie, trafi 404 zł. Nie będzie natomiast zwrotu dla świadczeniobiorców uzyskujących ponad 2275 zł na rękę.

Seniorzy dostaną zwrot podatku. Muszą się rozliczyć z fiskusem

Możliwość rozliczenia ze skarbówką pojawi się 15 lutego 2025 roku. Należy zdążyć z tym obowiązkiem do 30 kwietnia. Serwis podatki.gov.pl podaje, że za jego pośrednictwem, korzystając z usługi Twój e-PIT, będzie można wypełnić podatkowe deklaracje. Jest to szybsza droga, na którą płatnicy namawiani są przez władze i urzędników od lat.

Niektórzy wciąż stawiają na papierowe rozwiązanie. Mogą z niego skorzystać poprzez wypełnienie stosownych formularzy i złożenie ich w odpowiednim organie podatkowym lub przesłanie pocztą. To jednak wiąże się z dłuższym procedowaniem formalności. Nadpłacone podatki trafiają do obywateli w ciągu 45 dni, gdy załatwią rachunki przez sieć. Z kolei w przypadku tradycyjnej ścieżki, oczekiwanie trwa nawet trzy miesiące.

Świadczeniobiorcy, którzy mają Kartę Dużej Rodziny i złożą deklarację w formie cyfrowej, cieszą się zdecydowanie prędszym, bo 30-dniowym, oczekiwaniem na pieniądze.

Ulgi podatkowe. Warto skorzystać

Warto też przypomnieć, że seniorzy mają możliwość skorzystania z szeregu bonifikat. Chodzi między innymi o ulgę rehabilitacyjną. Przysługuje ona za zakup leków, sprzętu czy pokrycie kosztów zabiegów.

Zgodnie z rządowymi zapowiedziami waloryzacja emerytur w 2025 roku, do której dojdzie w marcu, ma być na poziomie 5,82 proc. Oznacza to wzrost minimalnych wypłat dla seniorów. Zamiast dotychczasowych 1 780,96 zł brutto wyniosą one 1884,61 zł. Wiązać się to będzie i z wyższymi dodatkowymi emeryturami i ze wzrostem rekompensaty od fiskusa w 2026 roku.

