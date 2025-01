W Polsce na emeryturę rocznie przechodzi ponad 300 tysięcy mieszkańców - wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoby, które chcą dołączyć do tego grona w 2025 roku, powinny dokładnie przeanalizować, kiedy najkorzystniej jest to zrobić. Okazuje się, że moment uzyskania uprawnień nie pozostaje bez znaczenia dla wysokości wypłat.

Aby przejść na emeryturę w Polsce, trzeba osiągnąć odpowiedni wiek. Granica wyznaczona dla kobiet to 60 lat. W przypadku mężczyzn warunkiem jest osiągniecie 65. roku życia. Wówczas należy złożyć stosowny wniosek do ZUS-u, by zostać świadczeniobiorcą. Warto rozważnie podjąć decyzję o momencie składania dokumentów, w grę wchodzą bowiem dodatkowe setki złotych.

Emerytura 2025. W którym miesiącu zawnioskować?

Wyliczenia prezentujące najkorzystniejszy miesiąc przejścia na emeryturę prezentuje gazetaprawna.pl. Jeden ze wskazanych terminów to luty. Dlaczego? Po pierwsze już od marca, z uwagi na waloryzację, kwoty wypłat wzrosną. Ponadto termin daje możliwość "załapania się" na wypłaty tzw. trzynastek (trafiają na konta w kwietniu).

Inny, sugerowany przez "DGP" termin to lipiec. Plusem jest tu waloryzacja środków zgromadzonych na kontach emerytalnych. Dochodzi do niej w czerwcu. Została ona przewidziana jako ochrona przed inflacją i narzędzie wzmacniające siłę nabywczą dochodów seniorów. W efekcie ci, którzy dołączą do grona uprawnionych właśnie od lipca, mogą uzyskać nawet 300-400 złotych miesięcznie. Ponadto poszerzą również grono beneficjentów 14. emerytury.

Waloryzacja składek. Tyle można uzyskać

Serwis infor.pl wskazuje konkretne przykłady. Jeden dotyczy hipotetycznego przypadku 60-letniej kobiety kończącej zawodową działalność. Jeśli na jej koncie emerytalnym widnieje pół miliona złotych, zyska świadczenie wysokości około 1900 zł brutto. Około 15-procentowa waloryzacja doprowadzi do "skoku" do kwoty 574 tys. zł. W skali miesiąca przełoży się to na wypłaty wyższe o 200 zł.

Jak wyliczyć emeryturę?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala wysokość świadczeń dla emerytów na podstawie składek na ich indywidualnych kontach w ZUS. Rolę odgrywa też przewidywana długość życia. Biorąc pod uwagę, że średnio mężczyźni żyją krócej od kobiet, a dodatkowo mają wyższy wiek uzyskania uprawnień, ich wypłaty są często pokaźniejsze. Z danych Zakładu wynika, że u panów średnio kwota ta wynosi ponad 4000 zł brutto, a u pań niemal 2800 zł.

Liczba osób w Polsce, które mają ubezpieczenie emerytalne i rentowe, przekracza 6,2 miliona. Przeciętna wysokość wypłaty dla seniora wyniosła w pierwszych trzech kwartałach 2024 roku niewiele ponad 3700 zł, czyli 14,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Na stronie ZUS-u można znaleźć kalkulator, który pozwala na orientacyjne wyliczenie przyszłej emerytury.

