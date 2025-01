Polsat News nieoficjalnie: Jest wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu Morawieckiemu

Do Sejmu wpłynął wniosek Prokuratury Okręgowej w Warszawie o pociągnięcie do odpowiedzialności Mateusza Morawieckiego za organizację wyborów kopertowych - dowiedział się nieoficjalnie Polsat News. Do pociągnięcia byłego premiera Mateusza Morawieckiego będzie potrzebna zgoda większości sejmowej.

Wybory kopertowe. Wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu Morawieckiemu

Mateusz Morawiecki 31 grudnia na antenie Polsat News w programie "Graffiti" zapewniał, że nie pójdzie w ślady Marcina Romanowskiego i "nigdzie nie wyjedzie".

- Nigdy nie wyjadę z tego kraju, choćby ten reżim posuwał się do tego, co wyobrażam sobie. Stosują metody podobne jak za czasów Jaruzelskiego i w stanie wojennym. Czasy się zmieniają, a metody pozostają te same - stwierdził.

.@marcinfijolek: Czy wyjedzie Pan na Węgry, jeśli uchylą Panu immunitet? @MorawieckiM: Nigdy nie wyjadę, choćby ten reżim posunął się do tego, do czego jestem w stanie sobie wyobrazić. Nie boję się rozliczeń.



Całość rozmowy: https://t.co/EeaFhluFjp pic.twitter.com/NafblDxhya — Graffiti_PN (@Graffiti_PN) December 31, 2024

Wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu Morawieckiemu

Sejmowa komisja śledcza, która badała legalność, prawidłowość oraz celowość działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego, zakończyła swoje prace wnioskami do prokuratury.

W raporcie końcowym komisja oceniła, że "ówczesny aparat władzy usilnie dążył do przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych", aby doprowadzić do reelekcji prezydenta Andrzeja Dudy, który "według zdecydowanej większości sondaży mógł wygrać wybory już w pierwszej turze".

Komisja przegłosowała też skierowanie do prokuratury zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które dotyczą łącznie 19 osób, m.in. byłego premiera Mateusza Morawieckiego, a także prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i byłą marszałek Sejmu Elżbiety Witek.