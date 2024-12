- Wtedy się pieniądze znalazły i nigdzie nie były zakopane i teraz też się znajdą, a ponadto znajdzie się sprawiedliwość. Ani Donald Tusk ani minister finansów nie mają tutaj żadnego ruchu - powiedział we wtorek Mateusz Morawiecki w programie "Graffiti" komentując decyzję PKW ws. sprawozdania PiS.

Były premier dodał, że "PKW przekazuje informację do ministra finansów, a ten musi wypłacić środki". - To nie jest dobra wiadomość do Tuska, ale dobra dla Polski. Traktowanie głównej partii opozycyjnej w taki sposób, jak robi to obecny rząd nie tylko prowadzi donikąd, ale też do zapaści demokracji i niszczy normalne mechanizmy konkurencji politycznej - stwierdził.

