Szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak zabrał głos w sprawie uchwały dotyczącej sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości.

Jak dodał, decyzja PKW nie daje - zgodnie z prawem - żadnej możliwości manewru ministrowi finansów. Z tego powodu Andrzej Domański ma obowiązek jej realizacji.

"Jest jednoznaczna". Szef PKW o uchwale ws. sprawozdania PiS

- Uchwała jest jednoznaczna i wynika z przepisów - zaznaczył Sylwester Marciniak. Dodał, że mimo to każdy z członków PKW będzie miał możliwość zabrania głosu w sprawie pisma szefa MF do Komisji.

- Przepisy Kodeksu wyborczego są w tym miejscu jasne i nie wskazują one, by możliwe było podejmowanie uchwał w sprawie wykładni uchwały - podkreślił.

Marciniak powiedział, że nie widzi podstaw do podjęcia kolejnej uchwały. - Jako przewodniczący zażądałem od ministra finansów uściślenia na jakiej podstawie oczekuje nowej uchwały - dodał.



- Państwowa Komisja Wyborcza ma obowiązek wykonywania orzeczeń Sądu Najwyższego - powiedział Marciniak i zaznaczył, że PKW ma przeprowadzać wybory. - Ciało to nie jest sądem, choć zasiadają w niej sędziowie - przekazał.

Do sprawy sprawozdania odniósł się także inny sędzia PKW Ryszard Kalisz.

- Moje stanowisko jest znane. Głosowałem przeciw tej niejasnej uchwale PKW - przekazał. - Uważam, że nie powinno się płacić PiS, bo nie istnieje taki organ Sądu Najwyższego jak Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - dodał.

Jak przekazał Kalisz, prawo w tej sprawie jest jasne. - Uchwała PKW o odrzuceniu sprawozdania nie została uchylona i jest w mocy - podkreślił.

Sprawozdanie PiS. Minister wysłał pismo do PKW

Minister finansów Andrzej Domański wysłał do PKW pismo w sprawie uchwały, w której PKW zatwierdziła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS, dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu w 2023 r. Domański poinformował, że "zwrócił się do PKW o dokonanie wykładni uchwały, czyli wyjaśnienie wątpliwości, co do jej treści".

Jego zdaniem, PKW podjęła uchwałę o treści wewnętrznie sprzecznej i warunkowej. Jak dodał, obiekcje dotyczące jednoznaczności uchwały PKW mają charakter powszechny, są artykułowane w debacie publicznej przez ekspertów prawnych, w tym także przez byłych i obecnych członków PKW.