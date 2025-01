Andrzej Domański odpowiada PKW. Wskazał na "obowiązek" komisji

W treści pisma opublikowanego przez szefa resortu finansów w mediach społecznościowych czytamy, że prośba o wyjaśnienie wątpliwości wynika z "zaufania do państwa i pewności prawa (art. 2), rzetelności i sprawności działania władz publicznych (preambuła), legalizmu (art. 7), a także współpracy organów administracji przy realizacji zadań publicznych".

Andrzej Domański przywołał zapisy konstytucyjne i zawarte w ustawach, które zobowiązywać mają PKW do udzielania wyjaśnień dotyczących wątpliwości ministra.

Andrzej Domański odpowiada PKW. "Oczywista sprzeczność wewnętrzna" uchwały

"Podstawą faktyczną wniosku jest natomiast oczywista sprzeczność wewnętrzna obejmująca § 1 i § 2 Uchwały, której skutkiem jest obiektywny brak możliwości jej wykonania" - zaznaczył szef resortu finansów.

Jak dodał, dodatkowe wyjaśnienia są konieczne w obliczu braku "jakiegokolwiek uzasadnienia Uchwały". "Jest to uzasadnione także faktem, że z protokołu posiedzenia PKW w dniu 30 grudnia 2024 r. nie wynika, aby członkowie PKW przeprowadzili jakąkolwiek dyskusję na temat treści § 2 Uchwały, w odróżnieniu od dyskusji na temat innych punktów porządku obraz" - napisał Domański.

ZOBACZ: "Czarny tydzień Tuska". Szefernaker o topniejącej przewadze w sondażach

W piśmie ministra znalazła się też informacja, że uchwała PKW budzi wątpliwości nie tylko jego, ale również ekspertów, opinii publicznej i "niektórych członków PKW".

Dziś skierowałem pismo do PKW, w którym wskazałem przepisy Konstytucji, Kodeksu wyborczego i innych ustaw, które świadczą o tym, że obowiązek wyjaśniania wątpliwości dotyczących rozstrzygnięć władzy publicznej jest oczywistą częścią naszego porządku prawnego oraz działań… pic.twitter.com/inrfvHzn6R — Andrzej Domański (@Domanski_Andrz) January 15, 2025

Spór o subwencję PiS. PKW chce uzasadnienia wniosku o wyjaśnienia

Działanie Andrzeja Domańskiego jest odpowiedzią na skierowaną do niego 9 stycznia przez szefa PKW Sylwestra Marciniaka prośbę o niezwłoczne wskazanie podstawy prawnej jego wniosku o wykładnię uchwały PKW z 30 grudnia ub. roku ws. sprawozdania finansowego komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych z 2023 r.

ZOBACZ: Rosyjski gaz w warszawskich autobusach? Trzaskowski domaga się wyjaśnień

Minister finansów Andrzej Domański wysłał do PKW pismo w sprawie uchwały, w której PKW zatwierdziła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS, dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu w 2023 r. Domański poinformował, że "zwrócił się do PKW o dokonanie wykładni uchwały, czyli wyjaśnienie wątpliwości, co do jej treści".

Jego zdaniem, PKW podjęła uchwałę o treści wewnętrznie sprzecznej i warunkowej. Jak dodał, obiekcje dotyczące jednoznaczności uchwały PKW mają charakter powszechny, są artykułowane w debacie publicznej przez ekspertów prawnych, w tym także przez byłych i obecnych członków PKW.