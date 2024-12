PiS triumfuje po decyzji PKW w sprawie sprawozdania finansowego partii. "Nasz powrót do władzy to tylko kwestia czasu" - przekonuje Patryk Jaki. Z kolei Rafał Bochenek wzywa ministra finansów do wypłaty subwencji. Jeszcze przed decyzją Komisji szefowa resortu zdrowia Izabela Leszczyna nazwała jej przewodniczącego Sylwestra Marciniaka "partyjnym działaczem, a nie sędzią".