Jak wskazuje minister sprawiedliwości, "Samer A. jest współpodejrzany o wyrządzenie szkody spółkom OTS Switzerland Gmbh (Grupa Orlen) i Orlen SA na kwotę ok. 370 milionów dolarów (ok. 1,5 miliarda złotych), poprzez zawarcie w okresie od 21 sierpnia 2023 r. do 21 grudnia 2023 r. trzech niekorzystnych kontraktów zakupu ropy naftowej".

Samer A. zatrzymany w ZEA. "Pilna procedura ekstradycji"

"Prokuratura Krajowa w bliskiej współpracy Ministerstwem Spraw Zagranicznych pilnie rozpoczyna procedurę ekstradycji podejrzanego do Polski" - przekazał Adam Bodnar.

"Dziękuję Radosławowi Sikorskiemu, a także prokuratorom, dyplomatom i urzędnikom, którzy pracują przy tej sprawie, za dobrą współpracę i zaangażowanie w sprowadzenie podejrzanego do Polski. Kolejna z wielkich afer z czasów rządów PiS zmierza do rozliczenia" - zaznaczył minister.

W tle podejrzenia o kontakty z Hezbollahem

W grudniu 2024 roku warszawski sąd rejonowy postanowił o tymczasowym aresztowaniu byłych członków zarządu OTS. Listy gończe za Samerem A. i Marcinem O. na stronach policji ukazały się na krótko przed świętami.

Zarzuty w sprawie usłyszał też były dyrektor wykonawczy spółek OTS i Orlen SA Filip W. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i obecnie przebywa w areszcie.

Rzecznik prasowy warszawskiej prokuratury regionalnej prok. Mateusz Martyniuk informował wcześniej, że w śledztwie dotyczącym wyrządzenia szkody spółkom OTS Switzerland Gmbh i Orlen SA, do akt sprawy wpłynęło zawiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa tzw. prania brudnych pieniędzy pochodzących z korzyści związanych z działaniem na szkodę spółek OTS i Orlen.

Wiosną 2024 roku pojawiły się doniesienia dotyczące szwajcarskiej spółki Orlenu OTS. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego miała w 2022 r. próbować zablokować powołanie Samera A. na stanowisko prezesa spółki Orlen Trading Switzerland z powodu podejrzenia o arabski ekstremizm. Kolejne medialne doniesienia mówiły, że A. jest podejrzewany o kontakty z terrorystyczną organizacją Hezbollah oraz zamieszany w nielegalny obrót ropą z Iranu.