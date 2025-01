Zygmunt Rząp, sołtys położonych 10 km od Gawrzyjałków Olszyn, relacjonował w rozmowie z Tygodnikiem Szczytno, że ks. Zdzisław Nurczyk poczuł się źle w poniedziałek, gdy towarzyszył mu podczas wizyt duszpasterskich.

- Twierdził, że jest tylko zmęczony, że się prześpi i będzie lepiej - opowiadał.

Źle się poczuł po kolędzie. Proboszcz parafii w Gawrzyjałkach nie żyje

Niestety, we wtorek rano sytuacja nie uległa poprawie. Do miejsca zamieszkania duchownego przybyła karetka, która przewiozła go do szpitala w Szczytnie.

Tego samego dnia na stronie parafii pojawiła się informacja, że kolęda została odwołana do końca tygodnia. Dzień później opublikowano druzgocące wieści o śmierci proboszcza. "Z wielkim smutkiem i żalem informujemy, że w wieku 70 lat odszedł do domu Pana ks. proboszcz Zdzisław Nurczyk, zmarł dziś w szpitalu. Polecajmy go w swoich modlitwach" - napisano.

ZOBACZ: Echa wizyty Nawrockiego w Częstochowie. "Przekształcanie pielgrzymki w wiec polityczny"

Kapłan zostanie pochowany w piątek na cmentarzu parafialnym w Obierwi koło Dylewa. Wcześniej, o godz. 8:00 w parafii w Gawrzyjałkach odbędzie się nabożeństwo żałobne.

Kim był ks. Zdzisław Nurczyk?

Ks. Zdzisław Nurczyk urodził się 19 maja 1954 r. w Piszu. Ukończył Seminarium Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim, a 12 czerwca 1982 r. przyjął święcenia kapłańskie.

ZOBACZ: Tyle Polacy wręczają księdzu podczas kolędy. Znamy wyniki nowego sondażu

Zanim w lipcu 2022 r. objął obowiązki proboszcza parafii w Gawrzyjałkach, spełniał się jako misjonarz w Brazylii. Angażował się w życie lokalnej społeczności, organizując m.in. sztuki teatralne. Po powrocie do Polski posługiwał w parafii bł. Honorata Koźmińskiego w Mrągowie.