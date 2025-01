Mniej niż połowa Polaków zamierza przyjąć księdza po kolędzie - wynika z najnowszego sondażu SW Research. W badaniu zapytano również o kwotę, jaką ankietowani zamierzają przekazać kapłanowi podczas wizyty duszpasterskiej. Jak się okazuje, niektórzy katolicy wkładają do kopert więcej niż 500, a nawet 1000 zł. Na jaw wyszło również, że mężczyźni są statystycznie hojniejsi niż kobiety.

Z opublikowanego w poniedziałek sondażu SW Research przeprowadzonego na zlecenie "Wprost" wynika, że 48,9 proc. ankietowanych zamierza przyjąć księdza po kolędzie. W planach nie ma tego 37,7 proc. badanych, a 13,4 proc. jeszcze nie podjęło decyzji.

W ankiecie spytano też, jaką kwotę respondenci zamierzają przekazać - lub już przekazali - księdzu podczas wizyty duszpasterskiej. 31,4 proc. ankietowanych odpowiedziało: "Nie przyjmuję księdza po kolędzie". W grupie, która przyjmie księdza, 34,4 proc. zadeklarowało kwotę od 50 do 200 zł. 18 proc. stwierdziło, że nie przekazuje żadnych pieniędzy podczas kolędy.

12,8 proc. zadeklarowało datek poniżej 50 zł. Między 201 a 500 zł chce ofiarować 1,9 proc. respondentów, a między 501 a 1000 zł – 1,1 proc. Powyżej 1000 zł, przekazuje 0,5 proc. Polaków.

Kolęda 2025. Ile dać księdzu w kopercie? Mężczyźni są hojniejsi

Co ciekawe, z badania wynika, że mężczyźni są bardziej hojni w tej kwestii od kobiet. "Kobiety nieco częściej wybierały najniższą kwotę, poniżej 50 zł (14,1 proc. wobec 11,2 proc. u mężczyzn) i rzadziej przedział 50-200 zł (31,4 proc. wobec 37,8 proc. u mężczyzn)" - podano.

Natomiast żadna z badanych przez SW Research kobiet nie zadeklarowała przekazania kwoty powyżej tysiąca złotych.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 31 grudnia 2024 r. – 2 stycznia 2025 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów online na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 808 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia.

Kolęda w Polsce. Czy przyjęcie księdza to obowiązek?

Wizyty duszpasterskie, potocznie nazywane chodzeniem po kolędzie, to zwyczaj wywodzący się ze średniowiecza. To wtedy księża zaczęli odwiedzać domy wiernych w okresie Bożego Narodzenia. W XV i XVI wieku kolęda miała dodatkowe zadanie: służyła do zwalczania praktyk zabobonnych oraz konfiskaty ksiąg, które Kościół uznał za heretyckie.

Udział w wizycie duszpasterskiej jest dobrowolny. Nie ma obowiązku przyjęcia księdza, nawet jeśli uczęszcza się regularnie na msze. Warto jednak pamiętać, że regularne nieprzyjmowanie księdza po kolędzie zostanie zanotowane przez Kościół. Może to utrudnić uzyskanie np. dokumentów niezbędnych do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego.

Od 2024 roku Kościół wprowadził zmiany zasady chodzenia po kolędzie. Niektóre parafie już teraz tworzą listy wiernych, którzy chcą przyjąć księdza. Wystarczy udać się osobiście do kancelarii proboszcza i zgłosić chęć organizacji wizyty duszpasterskiej.

Kolęda 2025. Jak przygotować się do wizyty księdza?

Według wytycznych podanych na oficjalnych stronach Kościoła w Polsce, przygotowania do wizyty duszpasterskiej są różne, w zależności od regionu, tradycji, a nawet konkretnych rodzin. Zazwyczaj na potrzeby kolędy przygotowuje się następujące przedmioty:

stół przykryty białym obrusem,

krzyż,

świece,

wodę święconą (na przykład w ozdobnej miseczce),

kropidło.

Jeśli wierni nie mają w domu wody święconej, nie dzieje się nic złego. W końcu nie wszyscy mają czas, by udać się po nią do kościoła. W takiej sytuacji wystarczy poinformować księdza, że przygotowana ciecz to zwykła woda z kranu. Kapłan odmówi wtedy specjalną modlitwę i poświęci wodę.

Często także księża przychodzą do wiernych z własnym zapasem wody święconej oraz kropidłem, których używają do pobłogosławienia domu.

