- Oburzające jest to, że do tego typu haseł doszło w tym, a nie innym miejscu - powiedział w "Debacie Gozdyry" Tomasz Lewandowski (Nowa Lewica). W ten sposób skomentował wizytę Karola Nawrockiego na Jasnej Górze i hasła, które podczas niej padły. - Jako katolicy wielokrotnie wymodliliśmy na Jasnej Górze wiele dobrych rzeczy - stwierdził Andrzej Kosztowniak z Prawa i Sprawiedliwości.

w sobotę podczas XVII Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców na Jasnej Górze, po nabożeństwie, w jednej z sal odbyło spotkanie z Karolem Nawrockim, prezesem IPN kandydującym na prezydenta z poparciem PiS.

Na pojawiających się w internecie nagraniach ze spotkania widać m.in., jak 11-letni chłopiec zadaje pytanie, czy, gdy Nawrocki zostanie prezydentem, to "nie dopuści lewackiej ideologii do szkół", a ten odpowiada, że do tego "nie dopuści". Z kolei gdy szef IPN wraz chłopcem wchodził na mównicę, zebrani zaczęli skandować "raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę".

"Debata Gozdyry". O wizycie Nawrockiego na Jasnej Górze

Do sprawy pojawienia się kandydata w wyborach prezydenckich na Jasnej Górze nawiązano w programie "Debata Gozdyry". Andrzej Kosztowniak z Prawa i Sprawiedliwości stwierdził w studiu, że katolicy wielokrotnie "wymodlili na Jasnej Górze wiele dobrych rzeczy".

ZOBACZ: Nawrocki odpowiedział profesorowi Motyce. W tle zwolnienie trzech kobiet z IPN



- Ale pan mówi serio? - dopytywała prowadzącą Agnieszka Gozdyra. - Tak, Jasna Góra jest dla mnie szczególna - odparł polityk.

„Na Jasnej Górze dla nas jako katolików jest skutecznie, bo tam wiele razy wymodliliśmy dla siebie wiele dobrych rzeczy“ - @AKosztowniak w #debatagozdyry @PolsatNewsPL pic.twitter.com/1shd1uYeN8 — DEBATA GOZDYRY (@DEBATAGOZDYRY) January 13, 2025

Poseł PiS stwierdził, że istnieje grupa ludzi, dla których Jasna Góra ma zdecydowanie większe znaczenie. - Myślałam, że jest dla wszystkich - zareagowała Gozdyra. - Tak, ale jest to nasz osobisty wybór i myślę, że ten wybór został dokonany przez jednego i przez drugiego pana (kandydujących w wyborach prezydenckich Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego - red.) - stwierdził Kosztowniak.

Dorota Łoboda: Przekształcanie pielgrzymki w wiec polityczny

Głos w temacie zabrała także Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. - Z jednej strony nie ma nic złego w tym, że Karol Nawrocki bierze udział w pielgrzymce kibiców, że uczestniczy w uroczystościach na Jasnej Górze - ma do tego prawo - podkreśliła.

Jak stwierdziła, czym innym jednak jest "przekształcanie pielgrzymki w wiec polityczny". - Mam poważne wątpliwości, czy kościół jest od tego miejscem - powiedziała.

WIDEO: Fragment "Debaty Gozdyry"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- Druga rzecz to te hasła, które nie są historycznymi hasłami odwołującymi się do rewolucji 1917 roku, tylko zostały umieszczone w konkretnym kontekście kampanii wyborczej - dodała.

Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju i technologii z Nowej Lewicy skomentował z kolei, że "oburzające jest to, że do tego typu haseł doszło w tym, a nie innym miejscu".

Europosłanka Konfederacji Anna Bryłka pytana o to, czy to dobry sposób na prowadzenie kampanii, odparła: - Spodziewam się, że Karol Nawrocki uzyskał zgodę Paulinów na to, aby przyjechać na Jasną Górę i wziąć udział w wydarzeniu.