Przeor Jasnej Góry reaguje po wystąpieniu Nawrockiego. "Powinni uszanować regulamin"

- Nie zamkniemy drzwi przed nikim, nawet jeżeli niektóre pielgrzymki wydają się kontrowersyjne - oświadczył przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski w reakcji na okrzyki podczas wystąpienia Karola Nawrockiego. Zaapelował, by świątynia nie była wykorzystywana do politycznych sporów i by przestrzegano jej regulaminu.