Kontrola śledztw z czasów PiS. Prokuratura o "szeregu zastrzeżeń"

Prokuratura Krajowa przedstawiła częściowy raport ws. działań prokuratury za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jak poinformował Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk zakresem prac zespołu objęto 600 spraw - podsumowanie dotyczy 200 z nich.

- W przypadku 112 postępowań, spośród 200 badanych przez zespół, stwierdzono szereg poważnych zastrzeżeń, które powinny skutkować odpowiedzialnością karną i dyscyplinarną - poinformował.

Audyt działań prokuratury za rządów PiS. Ujawniono raport

Szczegółową charakterystykę tych spraw przedstawiała przewodnicząca zespołu prokurator Katarzyna Kwiatkowska.

- Skoncentrowaliśmy się na sprawach, które w zdecydowanej większości kończyły się decyzjami o odmowie wszczęcia postępowania. Z tego powodu, że obawialiśmy się, że upłyną nam okresy przedawnienia, które nie pozwolą nam ich kontynuować, o ile wykrylibyśmy nieprawidłowości - wskazała.

Takie sprawy były umarzane "od razu na podstawie złożonych zawiadomień", nie przeprowadzając żadnego postępowania sprawdzającego.

- A jeśli już go przeprowadzono, to tylko po to, aby wykazać, że nie podstaw do wydania decyzji o wszczęciu śledztwa - dodała.

Kolejną grupę stanowiły sprawy, w których wszczęto postępowanie.

- Ale wszczęto je dlatego, że otrzymano materiały np. z OLAF-u i nie było innego wyjścia i należało wszcząć i taką sprawę prowadzić, chociażby słynne kilometrówki Czarneckiego trwały przez wiele lat i musiało dojść do zmiany władzy w prokuraturze, aby tę sprawę szybko zakończyć - podkreśliła.

ZOBACZ: "Nie chciałbym uprzedzać faktów". Bodnar o rozliczeniach Ziobry i Kaczyńskiego

- Było również akie postępowania, które prowadzono długotrwale, aby wywołać efekt mrożący. Dotyczyły sędziów i prokuratorów. Słynna sprawa dla mnie osobiście, czytając sprawę pani sędzi Pilarczyk odniosłam wrażenie, że prokurator, wszczynając to postępowanie i prowadząc je przez siedem lat w sposób bezpośredni realizował cele polityczne - wskazało.

- Nie zapomnieliśmy również o sprawach, które dotyczyły zwykłych obywateli, porównaliśmy, w jaki sposób prowadzone były te postępowanie w porównaniu do tych wobec polityków partii rządzących i z nimi związanych. Doszliśmy do wniosku, że obywatele, którzy występowali w obronie praworządności, ponosiły ogromne szykany i retorsje. To te osoby były zatrzymywane, przeszukiwano ich mieszkania, zatrzymywano telefony, a równie często występowano z wnioskami o zastępowaniu tymczasowego aresztowania - wymieniała.

Raport Adama Bodnara. Zbadano sprawę "dwóch wież"

Raport dotyczy również sprawy budowy dwóch wieżowców na należącej do spółki "Srebrna" działki w Warszawie. PK stwierdziła, że postanowienie o umorzeniu śledztwa w tej sprawie było przedwczesne.

"Przeprowadzenie niniejszego postępowania w formie postępowania sprawdzającego, a de facto śledztwa, uzasadnione było względami pozamerytorycznymi, czyli - jak należy sądzić - dążeniem do uniknięcia przesłuchania J.K. w charakterze osoby podejrzewanej" - podano w raporcie.

Jak dodano "referent uzyskała i przeanalizowała protokół przesłuchania w charakterze świadka J.K. z postępowania o sygn. akt PO I Ds 37.2019 Prokuratury Okręgowej w Warszawie, po czym w dużej mierze oparła na tym protokole decyzję o odmowie wszczęcia śledztw".

Wkrótce więcej informacji.

Analiza jest prowadzona m.in. pod kątem prawidłowości prowadzenia postępowań, wytyczania ich kierunków, poziomu i sprawności realizowania czynności, jak również zasadności i merytoryczności podejmowania końcowych rozstrzygnięć oraz kierowanych aktów oskarżenia.

Wcześniej Prokuratura Krajowa informowała, że raport końcowy z prac zespołu prokuratorskiego planowany jest na luty 2025 roku.