- Jeśli Ukraińcy chcą dalszego wsparcia Polski, muszą wsłuchać się w nasze postulaty - stwierdził Rafał Trzaskowski odnosząc się do informacji o porozumieniu ws. ekshumacji na Wołyniu. Jednocześnie podkreślił, że "bardzo zaskoczyły" go słowa Karola Nawrockiego, który w programie "Gość Wydarzeń" stwierdził, że obecnie "nie widzi Ukrainy ani w UE ani w NATO".

W piątek premier Donald Tusk poinformował, że zapadła decyzja o pierwszych ekshumacjach polskich ofiar na Wołyniu, co nazwał "przełomem". Dzień później wiceminister kultury Ukrainy ds. integracji europejskiej Andrij Nadżos potwierdził, że Ukraina i Polska wymieniły się listami miejsc do poszukiwań i ekshumacji szczątków wzajemnych konfliktów historycznych.

ZOBACZ: Ekshumacje na Wołyniu. "Rząd i opozycja powinny mówić jednym głosem"

- Bardzo się cieszę, że ta sprawa będzie rozwiązana, ponieważ jest to sprawa absolutnie podstawowa - skomentował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - Ukraińcy muszą zrozumieć, że jeżeli chcą liczyć dalej na nasze wsparcie, a Polska najbardziej wspiera dzisiaj Ukrainę w walce z Putinem i Rosją, no to muszą wsłuchać się w te postulaty. Trudno sobie wyobrazić, żeby było inaczej - podkreślił.

Ukraina w NATO i UE. Trzaskowski komentuje słowa Nawrockiego

Trzaskowski odniósł się także do słów szefa IPN i kandydata w wyborach prezydenckich wspieranego przez PiS Karola Nawrockiego, który stwierdził w programie "Gość Wydarzeń", że dziś nie widzi Ukrainy ani w strukturach NATO, ani Unii Europejskiej w związku z brakiem rozliczenia się ze zbrodniami z przeszłości.

- Przy tej okazji chciałbym powiedzieć jedno: Bardzo mnie zaskoczyły słowa mojego konkurenta stawiające pod znakiem zapytania członkostwo Ukrainy w NATO, czy w UE, dlatego że to jest polska racja stanu. Oczywiście Ukraińcy muszą uwzględniać nasze stanowisko jeśli chodzi o kwestie ekshumacji, natomiast my powinniśmy wspierać członkostwo Ukrainy w NATO - zaznaczył.

Jak dodał, Polska powinna również popierać dołączenie Ukrainy do UE, chociaż "nie będzie to łatwe". - Będzie wymagało lat wymagało lat dostosowań zwłaszcza po stronie ukraińskiej, ale także zreformowania UE - zaznaczył.

ZOBACZ: Michał Siedziako odpowiada Karolowi Nawrockiemu. Jest oświadczenie

Polityk skrytykował również stanowisko Nawrockiego ws. przerywania ciąży, który na antenie Polsat News zadeklarował, że opowiada się "za życiem od początku do naturalnej śmierci" i nie podpisałby ustawy o powrocie do kompromisu aborcyjnego sprzed wyroku TK z 2020 roku.

- Do tej pory słyszeliśmy wypowiedzi naszego konkurenta, który raczej nie miał nam niczego ciekawego do powiedzenia, bo w wielu sprawach nie sądził nic. Natomiast ostatnio dowiedzieliśmy się, że jest zwolennikiem utrzymania tego średniowiecznego prawa aborcyjnego, na to nie ma mojej zgody. Ja oczywiście podpiszę ustawę liberalizującą, jeśli trzeba będzie to sam wystąpię z taką inicjatywą - zapowiedział.

Wybory prezydenckie 2025. Siedmiu kandydatów na urząd

Oto aktualna lista kandydatów deklarujących start w wyborach prezydenckich:

Magdalena Biejat (kandydatka Nowej Lewicy)

Szymon Hołownia (kandydat Polski 2050 i PSL)

Marek Jakubiak (kandydat Wolnych Republikanów)

Sławomir Mentzen (Konfederacja)

Karol Nawrocki (kandydat popierany przez PiS)

Rafał Trzaskowski (kandydat KO)

Marek Woch (Bezpartyjni Samorządowcy)

Wszystko o zbliżających się wyborach prezydenckich 2025 znajdziesz w naszym raporcie specjalnym.