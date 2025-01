"Publikowanie w różnych wydawnictwach to wręcz uwydatnione działanie na rzecz realizacji celów IPN. Dzięki temu pracownicy IPN mogą docierać do znacznie szerszego kręgu odbiorców, niż ten, do którego dotarliby publikując tylko i wyłącznie w Wydawnictwie IPN" - pisze w oświadczeniu przesłanym Interii dr Michał Siedziako. W ten sposób odpowiada na wpis Karola Nawrockiego, opublikowany w piątek.

W piątek Karol Nawrocki opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym odniósł się do zarzutów formułowanych wobec niego przez prof. Antoniego Dudka, który stwierdził, że prezes IPN używa w kierowanej przez siebie instytucji "brutalnych" metod rządzenia.



- To jest człowiek, który nie ma zahamowań na przykład w egzekwowaniu różnych swoich decyzji, także personalnych - mówił politolog w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsatu i Polsatu News.

ZOBACZ: Prof. Antoni Dudek krytykował Nawrockiego. Teraz podał konkrety



Z kolei w rozmowie z "Kulturą Liberalną" prof. Dudek uzasadniał swoją opinię, podając przykład historyka dr. Michała Siedziako. Naukowiec miał zostać zwolniony z IPN po tym, jak wydał książkę przez wydawnictwo z nim niezwiązane.

Karol Nawrocki odpowiada prof. Dudkowi. Pokazał pismo

Te właśnie te wypowiedzi postanowił skomentować prezes IPN, który zarzucił prof. Dudkowi, że "swój autorytet postanowił wykorzystać w nieczystej walce, stając w roli politycznego zająca".



Kandydat na prezydenta RP pokazał również pisma datowane na 14 listopada 2024 r., jakie wysłał wówczas do niego dr Siedziako. Prosił w nim o wstawiennictwo Nawrockiego wobec informacji o rozwiązaniu umowy o pracę z historykiem przez szefa szczecińskiego IPN Krzysztofa Męcińskiego.

ZOBACZ: Karol Nawrocki odpowiada prof. Antoniemu Dudkowi. Pokazał pismo



W reakcji na to Nawrocki miał odręcznie napisać na piśmie: "Proszę o cofnięcie wypowiedzenia". Publikując swój najnowszy wpis, zaapelował o "odporność na fake newsy" i poprosił o "zwykłe, dżentelmeńskie przepraszam".

Oświadczenie dr. Michała Siedziako

Poniżej publikujemy pełną treść oświadczenia dr. Michała Siedziako przesłaną dla Interii:

"Na portalu X pojawił się wpis Prezesa IPN dr Karola Nawrockiego, który jakoby 'rozwiązuje' dyskutowaną ostatnio publicznie sprawę mojego zwolnienia z Instytutu. W moim przekonaniu to całkowite nieporozumienie.

W swoim wpisie Pan Prezes pokazał pełną treść listu, który skierowałem do niego bezpośrednio po otrzymaniu wypowiedzenia oraz zasugerował, że powinienem go (podobnie jak profesor Antoni Dudek, który również zabierał publicznie głos w tej sprawie) "po gentelmeńsku" przeprosić. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do rzeczywiście wnikliwej lektury tego listu i pozostaję bezradny wobec wspomnianej propozycji. Czy Pan Prezes chciałby, żebym przeprosił go za to, że zostałem zwolniony z instytucji, którą kieruje, za wydanie książki? Czy za upublicznienie tej skandalicznej i godzącej w wolność badań naukowych sprawy? Z przykrością stwierdzam, że zaistniałą sytuacją traktuję jako z gruntu nienormalną".



Całe oświadczenie można przeczytać w Interii.

WIDEO: Sebastian Kaleta o reakcji Ukrainy. Poszło o słowa Karola Nawrockiego Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

polsatnews.pl