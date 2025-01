Nowym szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych został gen. bryg. Dariusz Mendrala - przekazał w piątek rzecznik MON Janusz Sejmej.

W czwartek ze stanowiska szefa Inspektoratu odwołany został gen. dyw. Artur Kępczyński. MON informując o tej decyzji ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza nie podało jej powodów. Według doniesień medialnych dymisja ma związek ze sprawą zaginięcia min przeciwczołgowych w ubiegłym roku.

Informacje o nowym szefie Inspektoratu jako pierwszy podał w piątek portal Onet.

Żołnierze zgubili miny. MON zmienia generała

W czwartek Wirtualna Polska informowała, że latem 2024 r. w trakcie rozładunku pociągu z wojskowym sprzętem pod Szczecinem żołnierze nie wyładowali całości transportu.

W efekcie pozostawione w pociągu miny przeciwczołgowe "pojechały dalej w Polskę". Gen. Kępczyński miał ukrywać przez pewien czas przed przełożonymi informacje o tej sprawie.

Miny odnaleziono w magazynie IKEA. Były w jednym z wagonów, który przyjechał do IKEA Industry Orla. Skrzynkę tego samego dnia odebrała Żandarmeria Wojskowa. Podkreśliła, że współpraca z Żandarmerią przebiegła "bardzo sprawnie".

Sprawa zaginięcia 240 min. Prokuratura podaje szczegóły

W piątek zastępca prokuratora okręgowego ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu płk Bartosz Okoniewski poinformował, że ws. zaginięcia min od sierpnia ub.r. prowadzone jest śledztwo.

Dodał, że zarzuty w tej sprawie przedstawiono czterem osobom - trzem żołnierzom ze składu materiałowego Mosty (woj. zachodniopomorskie) i jednemu żołnierzowi ze składu materiałowego Hajnówka (woj. podlaskie). Dotyczą one - jak wyjaśniał prokurator - "braku nadzoru nad mieniem wojskowym w postaci min".

Płk Okoniewski wskazał, że dwóch z podejrzanych to oficerowie, a dwaj pozostali to podoficerowie. Niektórzy przyznali się do zarzucanego im czynu. Wszyscy są wojskowymi w służbie czynnej. Poinformował, że sprawa dotyczy łącznie 240 min znajdujących się w kilku skrzyniach.

Wyjaśnił, że podczas przyjmowania transportu niewłaściwie zliczono "to mienie i część transportu została w wagonie" i "dopiero po pewnym czasie zorientowano się, że nie wszystko zostało przyjęte". Płk Okoniewski wyjaśnił, że 240 min znajdowało się w jednym wagonie, który trafił na bocznicę kolejową przy magazynie firmy IKEA. "To było pięć palet ze skrzyniami" - powiedział.