Blisko 230 tys. obywateli Polski otrzyma w 2025 roku wezwanie na obowiązkową kwalifikację wojskową. Będzie to określona grupa kobiet i mężczyzn, którzy ukończyli 19 lat. Cała procedura ruszy 3 lutego i potrwa 62 dni. Ministerstwo Obrony Narodowej przypomina, że kwalifikacja wojskowa nie jest równoznaczna z poborem do wojska, ale za jej unikanie grozi kara.

Nadawcą wezwań do kwalifikacji wojskowej, podobnie jak w poprzednich latach, jest Ministerstwo Obrony Narodowej. To właśnie ten resort wyśle zawiadomienia z terminem stawienia się przed specjalną komisją do kobiet i mężczyzn w określonym wieku, posiadających wymagane kwalifikacje.

Kwalifikacja wojskowa 2025. MON rozsyła wezwania

Kwalifikacja wojskowa ma na celu określenie zdolności fizycznej i psychicznej podlegających jej osób do pełnienia służby w polskiej armii. Na jej podstawie każdy z uczestników otrzyma jedną z czterech kategorii wojskowych:

A - zdolny do czynnej służby wojskowej;

B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej;

D - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk;

E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i w czasie wojny.

Procedura przeprowadzenia kwalifikacji ma się rozpocząć 3 lutego i potrwać 62 dni. MON ma obowiązek zagwarantować, że imienne wezwania do obywateli i obywatelek zostaną doręczone najpóźniej tydzień przed wyznaczoną datą kwalifikacji. Jednocześnie resort podkreśla, że kwalifikacja wojskowa to nie pobór do wojska.

Kto otrzyma wezwanie na kwalifikację wojskową?

W tym roku wezwanie na kwalifikację otrzymają:

mężczyźni urodzeni w 2006 r.;

mężczyźni urodzeni w latach 2001-2005, którzy nie maja przyporządkowanej kategorii wojskowej;

osoby urodzone w latach 2003-2004 uznane przez komisje za czasowo niezdolne do służby wojskowej;

kobiety urodzone w latach 1998-2006 z kwalifikacjami przydatnymi do służby wojskowej

osoby po 18. roku życia, które zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;

osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat.

Ponadto, na kwalifikację wojskową będą musiały zgłosić się także kobiety z określonych w ustawie o obronie Ojczyzny grup wiekowych i wykonujące określone zawody, a także pobierające w tych kierunkach naukę.

Chodzi tu o panie posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej (m.in. zawody medyczne, weterynaryjne, morskie, lotnicze, psychologowie, radiolodzy, tłumacze), pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, kończące w danym roku szkolnym lub akademickim naukę lub będące studentkami i absolwentkami szkół wyższych.

Wojsko Polskie przypomina. Surowe kary za niedopełnienie obowiązku

Zgłoszenie się na kwalifikację wojskową osób objętych ustawowym obowiązkiem prawnym w wyznaczonym terminie jest ważne, ponieważ unikający stawiennictwa będą musieli liczyć się z surową karą. Grzywna może wynieść od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

Na tym jednak nie koniec, bo taka osoba może też zostać doprowadzona przez policję lub trafić do rejestru osób, które uchylają się od obowiązku, a to skutkuje niekiedy karą administracyjną w postaci aresztu.

Badanie kwalifikacyjne polega m.in. na mierzeniu ciśnienia, wzrostu, wagi, badaniu krwi, moczu i wzroku. Od niedawna konieczne jest także spotkanie z psychologiem i neurologiem oraz badanie laryngologiczne.

Czynności przeprowadzają powiatowe komisje lekarskie, a po przejściu całego procesu dane badanych trafiają do ewidencji wojskowej. Każdy z wezwanych, który do nich przystąpi, otrzyma stopień szeregowego, ale nie książeczkę wojskową. Tę dostaną tylko ochotnicy, którzy będą chcieli dołączyć do armii. Ochotnicy niezainteresowani służbą w wojsku zostaną przeniesieni do tzw. rezerwy pasywnej.