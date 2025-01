Zagubili 240 min. Prokuratura postawiła zarzuty żołnierzom

Czterech żołnierzy usłyszało zarzuty za doprowadzenie do zaginięcia 240 min przeciwczołgowych w sierpniu ubiegło roku. Dwóch z podejrzanych to oficerowie, a dwaj pozostali to podoficerowie. Za niewłaściwy nadzór nad bronią i amunicją grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności.