Ulga prorodzinna, potocznie zwana ulgą na dziecko, to jedno z najpopularniejszych odliczeń podatkowych w Polsce. Aby jednak skorzystać z niej w rozliczeniu PIT za 2024 rok, obowiązującym w 2025 roku, rodzice muszą spełnić szereg warunków. Ich niespełnienie może skutkować utratą nawet kilku tysięcy złotych.

Ulga przysługuje na każde dziecko małoletnie (do ukończenia 18. roku życia), uczące się (do 25. roku życia) oraz z niepełnosprawnością (bez względu na wiek, jeśli otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną).

Wysokość ulgi zależy od liczby dzieci:

jedno dziecko - 92,67 zł miesięcznie (1 112,04 zł rocznie),

dwoje dzieci - 92,67 zł na każde (2 224,08 zł rocznie),

troje dzieci - 166,67 zł miesięcznie na trzecie (2 000,04 zł rocznie),

czwarte i kolejne - 225 zł miesięcznie (2 700 zł rocznie).

Limity dochodów rodziców

Aby skorzystać z ulgi na jedno dziecko, obowiązują limity dochodów. Rodzice pozostający w związku małżeńskim nie powinni osiągać łącznie dochodów przekraczających 112 000 zł rocznie. W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko - dochód nie może przekroczyć 112 000 zł rocznie w przeliczeniu na jedną osobę. Natomiast rodzice niepozostający w związku małżeńskim nie mogą otrzymywać dochodów przekraczających 56 000 zł rocznie dla każdego z rodziców osobno.



Przekroczenie tych limitów skutkuje utratą prawa do ulgi na dziecko.

Wpływ dochodów pełnoletnich dzieci na ulgę prorodzinną

Rodzice mogą skorzystać z ulgi na pełnoletnie dziecko uczące się do 25. roku życia, pod warunkiem że jego roczne dochody nie przekroczą 21 300 zł. Przekroczenie tego limitu - nawet o złotówkę - skutkuje utratą prawa do ulgi. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na dochody dziecka z pracy sezonowej lub staży, które również mogą wpłynąć na łączną wysokość dochodu.

Pułapki i najczęstsze błędy przy korzystaniu z ulgi prorodzinnej

Jednym z najczęstszych problemów jest brak formalnego związku małżeńskiego. Partnerzy wychowujący wspólnie dziecko, ale niebędący w związku małżeńskim, muszą pamiętać o indywidualnych limitach dochodów, wynoszących 56 000 zł na osobę.



Kolejnym błędem jest niedopilnowanie dochodów dziecka. Nawet niewielkie przekroczenie limitu 21 300 zł przez uczące się dziecko pozbawia rodziców prawa do ulgi.

Aby uniknąć utraty prawa do ulgi, warto dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami lub skonsultować się z doradcą podatkowym w razie wątpliwości. Niedopełnienie formalności lub nieznajomość limitów może prowadzić do konieczności zwrotu nienależnie pobranej ulgi, łącznie z odsetkami, co stanowi poważne obciążenie finansowe.



Warto też zaznaczyć, że dla skorzystania z ulgi ważne jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jak można przeczytać na rządowych stronach, samo posiadanie władzy rodzicielskiej i utrzymywanie sporadycznych kontaktów z dzieckiem, a nawet opłacanie alimentów nie uprawnia do ulgi. Warunkiem jest faktyczne sprawowanie pieczy nad dzieckiem i jego wychowanie.

