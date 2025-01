Nawet 30 cm śniegu. Polskę w nadchodzących godzinach może przykryć biały puch, co wiąże się z wieloma niebezpieczeństwami. Synoptycy ostrzegają przed zasypanymi drogami, spadającymi gałęziami czy przerwami w dostawach prądu. IMGW wydał aż pięć alertów dla różnych część kraju. Dotyczą one nie tylko opadów, ale i silnego wiatru czy oblodzenia. Gdzie należy szczególnie uważać?

Mieszkańcy północnych, południowych, a także części zachodnich regionów Polski muszą w czwartek bardzo uważać. IMGW wydało alerty pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, zawiejami, opadami marznącymi, oblodzeniem i silnym wiatrem.



Pogoda da się we znaki szczególnie na północy obejmując swoją mroźną aurą pasmo od Szczecina aż po Elbląg. "Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm, lokalnie do 20 cm. Lokalnie, szczególnie nad morzem, możliwe burze" - ostrzegają synoptycy.



W związku z opadami śniegu i silnym wiatrem osiągającym porywy do 65 km/k może dochodzić do zawiei. Temperatury w okolicach 0 st. C sprawią, że na ścieżkach i ulicach będzie bardzo ślisko. Kierowcy powinni wziąć pod uwagę ostrzeżenia pogodowe dotyczące opadów marznących, które mogą spowodować gołoledź.

Alerty IMGW. Groźna zima wkracza do Polski

Z nie mniej groźnymi zawirowaniami w pogodzie zmierzą się mieszkańcy części województw lubelskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Tam, szczególnie nocną porą, będzie dochodzić do gwałtownych porywów wiatru, osiągających 75 km/h. Oprócz tego duża część tamtejszych terenów objęta jest alertem o oblodzeniu.



"Lokalnie prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem przechodzących w mokry śnieg powodując ich oblodzenie. Temperatura minimalna około 0°C, temperatura minimalna przy gruncie około -2°C" - przekazali meteorolodzy.

Uszkodzenia drzew i przerwy w dostawie prądu. Co przyniesie pogoda?

Według portalu twojapogoda.pl, w północnych krańcach Polski śnieg może przykryć cały krajobraz. Pokrywa śnieżna może wzrosnąć nawet do 30 cm. Niestety to oznacza kolejne problemy i niebezpieczeństwo. Z powodu zasypanych dróg do wielu miejscowości nie będzie można dojechać.

Wzmożone opady śniegu i silny wiatr mogą doprowadzić do uszkodzeń drzewostanu i linii energetycznych, a przez to do przerw w dostawie prądu i ogrzewania.



Biały puch może prędko zasypać drogi, tworząc zaspy, z które część samochód nie przebrnie. Dlatego, o ile to możliwe, warto pozostać w domu i przeczekać śnieżne zamiecie.