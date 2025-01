Pięć ofiar śmiertelnych, 130 tys. ewakuowanych i tysiące spalonych domów - to wciąż rosnący bilans strat szalejących pożarów w Los Angeles w Kalifornii. Sytuacja jest krytyczna. Zapasy wody niemal się wyczerpały, a do walki z żywiołem ściągnięto strażaków z innych stanów. Na te historyczne pożary zareagował prezydent USA, który odwołała swoją podróż do Włoch, w tym spotkanie z papieżem.