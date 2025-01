Groźny wirus HMPV dotarł już do Europy. Lekarze stwierdzili przypadki zakażenia w Portugalii. Jednak najcięższa sytuacja wciąż panuje w Chinach, a media rozpisują się o scenach "podobnych do pandemii COVID-19". Zakażenie metapneumowirusem HMPV potrafi być bardzo groźne. Osoby, które miały z nim styczność wspominają problemy z mówieniem i oddychaniem.

- Przez kilka dni nie mogłam mówić ani oddychać - opisała swoje objawy Diane Davison ze stanu Maryland w USA. W rozmowie z mediami zdradziła, co musiała przejść, gdy zaraziła się metapneumowirusem HMPV.



- Nie mogłam wydusić z siebie więcej niż kilka słów. Zaczynałam gwałtownie kaszleć, aż do momentu, gdy dosłownie prawie wymiotowałam - mówiła.



Z kolei mieszkanka Singapuru przytoczona przez The Mirror, oznajmiła, że w czasie infekcji wirusem HMPV czuła, jakby jej płuca "pracowały na najwyższych obrotach". W czasie choroby towarzyszyły jej senność i znacznie podwyższona temperatura.

Konsekwencje HPMV mogą być wyjątkowo poważne - np. zapalenie płuc czy oskrzeli. Jego objawy zazwyczaj są podobne do grypy lub COVID-19. Chociaż HPMV nie jest nową chorobą, to w ostatnim czasie w niektórych krajach, w tym Chinach zarejestrowano gwałtowny wzrost zakażeń tym wirusem, co niepokoi ekspertów z zakresu zdrowia.

Groźny wirus w Chinach. "Sceny przypominające początek pandemii COVID-19"

Oficjalne chińskie dane pokazują, że liczba przypadków HMPV rośnie od połowy grudnia. Napłynęły doniesienia o przeciążonych szpitalach. Umieszczane w mediach społecznościowych nagrania pokazują sceny przypominjące początek pandemii COVID-19 - zauważył portal The Independent.

Chińskie władze zaleciły stosowanie środków ostrożności, częste mycie rąk i zakładanie maseczek w zatłoczonych miejscach. Mimo to portal stwierdził, że Pekin bagatelizuje doniesienia o wzroście zakażeń, wskazując, że "wzrost zachorowań jest typowy dla okresu zimowego".

Kraje sąsiadujące z Chinami ściśle monitorują sytuację - zauważył z kolei indyjski portal Ndtv. Hongkong zgłosił kilka przypadków HMPV, a w Indiach władze medyczne zapewniły, że nie odnotowano wzrostu chorób układu oddechowego. W Iranie władze medyczne zapewniły, że nie ma powodu do obaw i zauważyły, że Światowa Organizacja Zdrowia nie uznała wzrostu zakażeń za wymagający specjalnego postępowania - stwierdził "Tehran Times".

HMPV atakuje także w Portugalii. Kolejki do szpitali na kilkanaście godzin

Choroba zaczyna pojawiać się jednak odległych od Azji krajach. Służby medyczne Portugalii potwierdziły we wtorek pojawienie się w tym kraju przypadków infekcji wirusem HMPV. Ministerstwo zdrowia oraz podległe mu jednostki przekazały, że przypadki zakażeń grypopodobnym wirusem w Portugalii są na razie "stosunkowo rzadkie".

Raquel Guiomar, przedstawicielka instytutu zdrowia INSA w Lizbonie, podlegającego resortowi zdrowia, powiadomiła, że "HMPV nie jest aktualnie dominującym wirusem" wśród przypadków leczonych w portugalskich szpitalach. Dodała, że HMPV objawia się symptomami zbliżonymi do grypy i zagraża szczególnie dzieciom.

Portugalskie służby medyczne poinformowały we wtorek, że w związku z licznymi od początku stycznia przypadkami zachorowań na schorzenia dróg oddechowych w przychodniach w całym kraju utrzymują się długie kolejki pacjentów. W niektórych szpitalach czas oczekiwania na wizytę przekracza kilkanaście godzin.