Groźby pod adresem Jerzego Owsiaka. Policja zatrzymała podejrzanego

Zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o groźby wobec Jerzego Owsiaka - poinformowała policja. Wcześniej założyciel WOŚP informował, że otrzymuje liczne pogróżki i obawia się o życie. "To sygnał dla wszystkich, którzy ulegają nienawiści" - skomentował Szef MSWiA Tomasz Siemoniak.

Jak informuje polska policja, podejrzewany został zatrzymany w środę w godzinach wieczornych na terenie województwa małopolskiego.

Został on przewieziony do Warszawy, gdzie zostaną wykonane dalsze czynności procesowe pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ.

"To sygnał dla wszystkich, którzy ulegają nienawiści i grożą innym przemocą. Polskie Państwo ich znajdzie i rozliczy" - skomentował szef MSWiA Tomasz Siemoniak.

Mężczyzna podejrzewany o grożenie Jerzemu Owsiakowi został wczoraj wieczorem zatrzymany przez policję, która działa profesjonalnie i skutecznie. To sygnał dla wszystkich, którzy ulegają nienawiści i grożą innym przemocą. Polskie Państwo ich znajdzie i rozliczy! — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) January 9, 2025

Jerzy Owsiak informuje o groźbach. "Jeśli dożyję jutra"

O groźbach pod swoim adresem Jerzy Owsiak poinformował w mediach społecznościowych. Komunikaty mają być kierowane od kilku dni, m.in. telefonicznie, na numer biura prasowego swojej fundacji.

"Jeżeli dożyję jutra - to nie jest śmieszne - to nadal, ja i Fundacja, będziemy robić swoje, czyli przygotowywać się do 33. Finału dla onkologii i hematologii dziecięcej, gdzie pracy jest ogrom, a także dokonywać kolejnych, powtarzam kolejnych, powodziowych zakupów" - napisał działacz.

Owsiak poinformował, że numery telefonów, z których wykonywane są połączenia oraz adresy e-mail zostały przekazane już odpowiednim służbom i zapowiedział, że ich właściciele powinni liczyć się z konsekwencjami.

Prezes WOŚP jednak, że nie zamierza zatrzymywać się w swoich działaniach w związku z organizacją 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Prezes WOŚP otrzymuje groźby. Służby podjęły działania

W środę odbyło się spotkanie w MSWiA z udziałem Jerzego Owsiaka, Tomasz Siemoniaka oraz Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia w sprawie zabezpieczenia działań WOŚP.

"Rozmawialiśmy o zapewnieniu bezpieczeństwa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w tym tysiącom wolontariuszy, uczestnikom koncertów i darczyńcom. I oczywiście samemu Jerzemu Owsiakowi. Wielka Orkiestra będzie grać do końca świata i jeden dzień dłużej" - przekazał po spotkaniu Siemoniak.

Z kolei rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński poinformował, że policjanci z Komendy Stołecznej Policji wszczęli postępowanie ws. podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na publicznym nawoływaniu do nienawiści wobec Jerzego Owsiaka i fundacji WOŚP za pośrednictwem Internetu na kanale YouTube oraz w mediach społecznościowych.