Obsługiwał "potężną maszynę" i rutyna sprawiła, że uszkodził sobie przy tym rękę. Jerzy Owsiak, lider Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, został przewieziony do szpitala w wyniku zdarzenia, do którego doszło na jego podwórku. W medycznej placówce przeszedł operację. "Moja głupota" - napisał w mediach społecznościowych.

Jerzy Owsiak poinformował, że podczas prac na podwórku przytrafił mu się wypadek. Jak uściślił, do zdarzenia doszło podczas obsługiwania "potężnej maszyny", a jego przyczyną była "rutyna".

Według niego przyczyną wypadku była rutyna. "Przyznaję się, że po latach używania ponad trzytonowej maszyny, która wciąga lub wyciąga, dałem się ponieść rutynie. Nie tam gdzie trzeba położona ręka spowodowała, że złe naciśnięcie po prostu tę rękę wciągnęło" - wyjaśnił.

Jerzy Owsiak uszkodził sobie rękę. Musiał przejść operację

Jak uznał szef WOŚP, po pierwszym szoku "szybko przyszło otrzeźwienie". "Ból, ale także nawyk, którego się od lat uczę na prowadzonych przez nas kursach pierwszej pomocy. Wołam o ręcznik, owijam mocno rękę" - napisał.

Na miejsce wezwano pogotowie. Ratownicy opatrzyli ranną rękę. Następnie Owsiak trafił do szpitala klinicznego im. prof. Adama Grucy w Otwocku. "To szpital, który w 'kościach' super się realizuje i pracuje tam mnóstwo naszego sprzętu" - podkreślił Owsiak.

Jak dodał, zajął się nim kierownik Kliniki Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej prof. Jarosław Czubak. Po badaniach lider Orkiestry trafił na stół operacyjny - zabieg się udał. Dobę po nieszczęśliwym zdarzeniu, z usztywnioną ręką w temblaku, prowadził już audycję w radiu.

W swoim wpisie Owsiak podziękował całemu personelowi szpitala oraz lekarzom. Podzielił się również historią z sali operacyjnej dotyczącą muzyki. Jak się okazuje dzięki pani anestezjolog, która przygotowywała go do zabiegu, szef WOŚP mógł posłuchać piosenki "Whole Lotta Love" legendarnego zespołu Led Zeppelin.

