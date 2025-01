Nastolatka została potrącona na przejściu dla pieszych w Miliczu (woj. dolnośląskie). Sprawca - starszy mężczyzna w ciemnym samochodzie - nie udzielił jej pomocy i odjechał. Zdarzenie nagrały kamery monitoringi, a policja poszukuje sprawcy. Mundurowi apelują o pomoc w jego schwytaniu. To kolejny podobny przypadek w ostatnim czasie na polskich drogach.

Do zdarzenia doszło we wtorek, chwilę przed godziną 7:30. 13-latka przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych na ulicy Trzebnickiej. Zmierzała w stronę Parku Jordanowskiego.

Jak opisują miliccy policjanci, nastolatka na pasach została potrącona przez ciemny samochód osobowy nieznanej marki, który prowadził starszy mężczyzna ubrany w czapkę i kurtkę brązowego koloru. Nie zatrzymał się, aby udzielić pomocy rannej i odjechał z miejsca zdarzenia.

Milicz. 13-latka potrącona na pasach. Kierowca nie zatrzymał się

Wszystkie osoby, które widziały to nieszczęśliwe zdarzenie, proszone są o kontakt z komendą w Miliczu przy ulicy Tadeusza Kościuszki 4. Mundurowi apelują zwłaszcza do kierowcy, którzy przejeżdżali wspomnianą drogą oraz mężczyzny prowadzącego rower po pobliskim parkingu sklepowym - widać go na nagraniu z monitoringu.

Na wspomnianym wideo uwieczniono, że auto jechało z tak dużą prędkością, iż jego kierowca nie miał większych szans, aby w porę zareagować i zatrzymać się, do czego zobowiązują go przepisy.



"Świadkowie zdarzenia mogą także zatelefonować do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Miliczu telefon 47 87 212 00 lub pod anonimowy policyjny telefon zaufania numer 71/38-42-666 lub pod numer alarmowy 112" - informuje rzecznik KPP w Miliczu podinsp. Sławomir Waleński.

Fala wypadków z udziałem pieszych. Rząd zamierza pilnie zmienić prawo

Do podobnych wypadków, jak w Miliczu, doszło w piątek w Warszawie (tam zginął 14-latek), jak również w poniedziałek w Grodzisku Mazowieckim, gdzie potrącona została 18-latka. W związku z falą takich dramatów, gdzie kierowcy nie mieli uprawnień do kierowania pojazdami, rządzący chcą zmienić prawo.

Minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski ogłosił we wtorek, że do końca stycznia uruchomiony zostanie zautomatyzowany dostęp do bazy CEPiK dla przedsiębiorców - tak, aby mogli oni sprawie ustalić, czy ich pracownik może zasiadać za kierownicą.



Tego samego dnia w "Graffiti" Polsat News wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha przekazał, że przygotowana została reforma prawa karnego, mająca na celu surowe i bezwzględne karanie osób jeżdżących z aktywnym zakazem.