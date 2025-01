- W ciągu najbliższych dni, do końca stycznia będzie dostępny zautomatyzowany dostęp do bazy CEPiK dla przedsiębiorców - zapowiedział wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To reakcja rządu na tragedię, do której doszło w Warszawie - tam kierowca z zakazem kierowania, pracujący w firmie kurierskiej, pojazdami śmiertelnie potrącił 14-latka.