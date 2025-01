Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na Mazowszu. Z jadącej ciężarówki spadła bryła lodu, przebiła szybę innego auta i ciężko raniła pasażerkę - przekazała garwolińska policja. Kierujący ciężarowym samochodem najpewniej nie zauważył nawet zdarzenia. Teraz szuka go policja.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Słupie Pierwszym (gm. Borowie) we wtorek około 11:00. Z dachu ciężarówki, w trakcie jazdy, spadła wielka bryła lodu i trafiła w czołową szybę jadącego z naprzeciwka volkswagena.

- Uderzenie było tak duże, że pasażerka z obrażeniami twarzoczaszki trafiła do szpitala - powiedziała rzeczniczka policji w Garwolinie podkom. Małgorzata Pychner.

Lód spadł z ciężarówki, ranił pasażerkę auta. Co grozi winnemu?

Mundurowa przekazała, ze kierowca pojazdu ciężarowego odjechał z miejsca zdarzenia. - Prawdopodobnie nawet nie zauważył całego zdarzenia - stwierdziła.

Funkcjonariusze szukają teraz sprawcy zdarzenia i przypominają, że gdy nieodśnieżony pojazd przyczyni się do spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierujący nim naraża się na mandat nie niższy niż 1500 złotych.

W poważniejszych przypadkach sprawa może być skierowana do sądu. Gdy pokrzywdzony odniesie poważne obrażenia, sprawcy może grozić do trzech lat, a w przypadku śmierci ofiary - nawet do ośmiu lat.