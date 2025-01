Jak informuje IMGW, za nami najzimniejsza noc tej zimy. W Nowym Sączu temperatura przy gruncie spadła bowiem do -20 st. C, a podczas bieżącego weekendu - pierwszy raz tej zimy - pojawił się mróz na Helu.

W niedzielę 5 stycznia wydano ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed opadami marznącymi. Alerty obowiązują w większości kraju z wyjątkiem najbardziej wysuniętych na wschód części województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

Niebezpieczne warunki na drogach. IMGW ostrzega przez gołoledzią

"Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź" - ostrzega Instytut w komunikacie.

Tego dnia po południu - od południowego zachodu - prognozowane są postępujące powoli w głąb kraju opady śniegu, które pod wieczór mają przechodzić w deszcz ze śniegiem oraz lokalnie marznący deszcz. Temperatura wynosi zaś od -2 st. C na wschodzie do 1 st. C na zachodzie i wybrzeżu.

Jak informowaliśmy w polsatnews.pl wcześniej, kolejna noc będzie już cieplejsza. W niedzielę wieczorem nastąpi bowiem istotna zmiana w pogodzie.

Nagła zmiana w pogodzie. Śnieg zamieni się w deszcz

IMGW przewiduje, że z południowego zachodu nasuwać się będzie strefa ciepłego frontu atmosferycznego, za którym napłynie zdecydowanie cieplejsza masa powietrza polarnego morskiego.

Wszystko to sprawi, że po prawdziwie mroźnym i zimowym weekendzie, pogoda w poniedziałek 6 stycznia (święto Trzech Króli; dzień wolny od pracy - red.) będzie nieco cieplejsza i bardziej jesienna. Nie zabraknie również opadów deszczu, śniegu z deszczem i opadów marznących.

