Długi, styczniowy weekend będzie zróżnicowany pod kątem temperatury. Na początku czeka nas prawdziwie zimowa aura, a w poniedziałek musimy przygotować się na to, iż słupki rtęci pokażą nawet kilkanaście stopni.

Sobota 4 stycznia upłynie pod znakiem zachmurzonego nieba. Miejscami pojawią się też słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od wyniesie od - 2 st. C na południu i południowym wschodzie, po około 0 st. C w centrum, do 2 st. C nad morzem. Najzimniej będzie w rejonach podgórskich Karpat, gdzie IMGW prognozuje około - 5 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W Sudetach porywy osiągną prędkość do 80 km/h, a w Karpatach - do 60 km/h. "Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne" - ostrzega Instytut.

W niedzielę 5 stycznia ponownie wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie, okresami pojawią się też opady śniegu, przechodzące od zachodu w deszcz ze śniegiem. "Miejscami zwłaszcza na zachodzie, południu i w centrum, opady marznące powodujące gołoledź. Ślisko!" - podaje IMGW.

Niedzielny poranek będzie mroźny, temperatura minimalna wyniesie od - 8 st. C na południu, przez około - 4 st. C w centrum i na zachodzie, do - 1 st. C na północy i nawet od - 9 do - 15 st. C w rejonach podgórskich. W dzień ma być nieco cieplej: temperatura będzie jednak oscylować od - 4 st. w rejonach podgórskich Bieszczadów, po - 2 d 1 st. C na pozostałym obszarze kraju.

"Wiatr słaby, okresami umiarkowany, w rejonach podgórskich Karpat lokalnie w porywach do 65 km/h, z kierunków południowych, powodujący miejscami zawieje i zamiecie śnieżne" - wskazano w prognozie.

Trzech Króli przyniesie przełom w pogodzie. Nawet 11 stopni powyżej zera

Przełom w pogodzie ma nastąpić w niedzielę wieczorem. Wówczas to z południowego zachodu nasuwać się będzie strefa ciepłego frontu atmosferycznego, za którym napłynie zdecydowanie cieplejsza masa powietrza polarnego morskiego.

W wolny od pracy poniedziałek 6 stycznia, kiedy obchodzone jest Święto Trzech Króli, ma być zdecydowanie cieplej. Prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresowymi opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na południu miejscami pojawią się również opady marznące powodujące gołoledź.

Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na krańcach wschodnich, przez około 7 st. C w centrum, do nawet 11 st. C na zachodzie Polski. "Wiatr umiarkowany, nad morzem i na południu okresami dość silny, w porywisty, południowo-zachodni i południowy. Na południu kraju porywy wiatru do 85 km/h" - przewiduje IMGW.

