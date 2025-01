Wiele wskazuje na to, że w niedzielę wieczorem nastąpi istotna zmiana w pogodzie. Jak informuje IMGW, z południowego zachodu nasuwać się będzie strefa ciepłego frontu atmosferycznego, za którym napłynie zdecydowanie cieplejsza masa powietrza polarnego morskiego.

Wszystko to sprawi, że po prawdziwie mroźnym i zimowym weekendzie, pogoda w poniedziałek 6 stycznia (święto Trzech Króli; dzień wolny od pracy - red.) będzie nieco cieplejsza i bardziej jesienna.

Prognoza pogody IMGW na Trzech Króli. Śnieg zamieni się w deszcz

W dzień IMGW prognozuje zachmurzenie duże i całkowite z postępującymi od południowego zachodu większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami.

ZOBACZ: Groźna pogoda na północy Polski. IMGW wydał alerty

Na północnym wschodzie mają pojawić się opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem, a także przejściowo marznący deszcz, powodujący gołoledź. Choć gdzieniegdzie opady mają mieć umiarkowane natężenie, w większości regionów będą stopniowo zanikać.

Pogoda na 6 stycznia. Nawet 11 stopni na zachodzie Polski

Słupki rtęci na termometrach wskażą maksymalnie od 1-2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, po około 6 w centrum, do nawet 10-11 na zachodzie i południowym zachodzie Polski.

ZOBACZ: Zima nadciągnęła do Polski. Nowe ostrzeżenia IMGW

"Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, a w rejonie Bieszczad do 70 km/h, południowy i południowo-zachodni, tylko na północnym wschodzie kraju początkowo południowo-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 100 km/h, w Sudetach słabnące do 70 km/h" - przewidują synoptycy IMGW.