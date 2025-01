Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie hydrologiczne II stopnia przed wezbraniem poziomu wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na Bałtyku Południowo-Wschodnim. Przeważający obszar akwenu jest objęty alertami przed silnym sztormem.

ZOBACZ: Problemy po katastrofie w Korei Południowej. Chodzi o dane z samolotu

Alertami II stopnia przed wezbraniem poziomu wody zostało objęte Wybrzeże Wschodnie i morskie wody wewnętrzne Polski. Jak poinformował Instytut w związku z prognozowanym silnym wiatrem z sektora zachodniego i wysokim napełnieniem Bałtyku, sięgającym obecnie około 550 cm na Wybrzeżu Wschodnim, przewiduje się wzrosty i wahania poziomów wody w strefie wody wysokiej i powyżej stanów ostrzegawczych. Istnieje możliwość kontynuowania ostrzeżenia.

Prognoza pogody. Ostrzeżenie IMGW przed sztormem

Ostrzeżenie będzie obowiązywało od czwartku godz. 3 do godz. 11 tego samego dnia. IMGW informuje również przed silnym sztormem na całym obszarze Morza Bałtyckiego z wyjątkiem Bałtyku Północnego. Prognozowany jest wiatr południowo-zachodni. Temperatura powietrza około 6 st. C. Widzialność dobra do umiarkowanej. Miejscami deszcz.

Podczas ostrzeżeń hydrologicznych II stopnia obserwowane lub prognozowane stany wody układają się powyżej stanów ostrzegawczych z tendencją wzrostową z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów alarmowych

WIDEO: Anna i Ernestyna zaginęły lata temu. Wznowiono śledztwo Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aba/wka / polsatnews.pl/PAP