Zima zawitała do Polski. W wielu miejscach spadł śnieg, na Wybrzeżu grubość pokrywy wyniosła nawet do kilkunastu centymetrów. W związku ze zmianą aury Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed możliwymi zamieciami w kilku województwach oraz wzrostem stanu wód w zbiornikach na północy kraju.

W sobotę mieszkańcy wielu regionów w Polsce obudzili się w iście zimowej aurze. Śnieg spadł m.in. na Wybrzeżu, gdzie miejscami grubość pokrywy wyniosła nawet do kilkunastu centymetrów.

Opady śniegu. Prognoza pogody na sobotę

W ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Miejscami, głównie we wschodniej połowie kraju, opady śniegu. W Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm.

Temperatura maksymalna od minus 3 st. Celsjusza miejscami na południu i północnym wschodzie, około minus 1 st. Celsjusza w centrum i na północy do 1 st. Celsjusza na zachodzie i nad morzem.

Jedynie w kotlinach karpackich około minus 5 st. Celsjusza.

Wiatr na zachodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany, tylko nad morzem okresami dość silny, we wschodniej połowie kraju oraz nad morzem w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich. Początkowo na obszarach podgórskich w Sudetach i Karpatach zamiecie i zawieje śnieżne. Wysoko w Karpatach początkowo porywy wiatru do 80 km/h.

Zamiecie i zawieje śnieżne. IMGW ostrzega

W związku z wymagającymi warunkami jakie niesie ze sobą nadciągająca zima, IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla części województw: dolnośląskiego, śląskiego i małopolskiego.



Alerty przed zawiejami i zamieciami obowiązują w powiatach: lwóweckim, karkonoskim i Jeleniej Górze, kamiennogórskim oraz kłodzkim na Dolnym Śląsku, a także powiatach cieszyńskim, żywieckim, bielskim i Bielsku-Białej na Śląsku oraz suskim, myślenickim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, gorlickim, nowosądeckim i Nowym Sączu w Małopolsce.

Lokalnie prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem w porywach do 55 km/h, z zachodu.



➡️https://t.co/6QbbT2QvGd pic.twitter.com/UZncikPsL7 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 4, 2025

Dodatkowo synoptycy ostrzegają mieszkańców południowych regionów Małopolski i Podkarpacia przed silnym mrozem. Alerty obowiązywać będą do niedzielnego poranka.

Alert na Zalewie Wiślanym i Żuławach

Instytut wydał też ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na Zalewie Wiślanym i Żuławach.

Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 15 w sobotę.

"W związku z obserwowanym i prognozowanym silnym wiatrem z sektora północnego na Zalewie Wiślanym i na Żuławach nastąpi wzrost poziomów wody w strefie wody wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego" - przekazali hydrolodzy IMGW.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk określono na 90 procent.

W nocy mróz i opady śniegu

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy okresami duże i tam miejscami słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od minus 10 st. Celsjusza miejscami na południowym wschodzie oraz minus 7 st. Celsjusza na wschodzie do minus 2 st. Celsjusza, minus 1 st. Celsjusza na krańcach zachodnich oraz około 1 st. Celsjusza nad samym morzem.

W kotlinach karpackich jeszcze chłodniej, od minus 15 st. Celsjusza do minus 12 st. Celsjusza. Wiatr będzie słaby, na północy umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, na północnym wschodzie chwilami porywisty, południowo-zachodni i południowy.

Prognoza pogody na niedzielę

W niedzielę na północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, początkowo na północnym wschodzie słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, na zachodzie i południu opady śniegu.

Na obszarach podgórskich w Sudetach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 centymetrów. Pod wieczór na krańcach południowo-zachodnich możliwe opady deszczu ze śniegiem, przejściowo marznącego powodującego gołoledź.

Temperatura maksymalna od minus 4 st. Celsjusza w kotlinach karpackich i minus 3 st. Celsjusza miejscami na wschodzie, około minus 1 st. Celsjusza w centrum do 0 st. Celsjusza na krańcach zachodnich oraz 1 st. Celsjusza nad morzem.

Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, na obszarach podgórskich w Sudetach porywisty, południowy i południowo-wschodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 80 km/h, w Karpatach do 90 km/h, tam też wiatr powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne.