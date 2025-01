Po nieco ponad roku wracają opłaty za korzystanie z autostrady A1 - jedynej w Polsce o południowym przebiegu. Stawki dla kierowców będą takie same, jak w 2023 roku, kiedy tymczasowo wstrzymano pobór pieniędzy. Mimo to część kierowców narzeka na ich wysokość. - To bardzo dużo - powiedział Polsat News jeden z szoferów.