Rok 2025 może przynieść ze sobą wiele zmian, które wśród wielu budzą uzasadniony niepokój. Niestabilna sytuacja międzynarodowa spowodowała, że od miesięcy martwimy się zwłaszcza o domowe rachunki, choć rząd próbuje wspierać nasze budżety stosując różne tarcze. Czy zatem w najbliższych miesiącach czeka nas niekorzystna rewolucja, drenująca kieszenie? Odpowiedzi na te pytanie udzielił na antenie Polsat News ekspert ds. energetyki Jakub Wiech. Ta wcale nie jest taka oczywista.

Rachunki za prąd w 2025 r. "Wychodzimy z kryzysu"

Przypomnijmy na początek, że rząd zamroził ceny prądu do końca września 2025 r. Do tego czasu maksymalna cena prądu nie może przekroczyć 500 zł/MWh dla gospodarstw domowych. Oznacza to, że za energię zapłacimy tyle samo, co w drugiej połowie 2024 r.

Umiarkowany optymizm w tej kwestii prezentuje także gość Polsat News, który zwrócił w środę uwagę, że dzięki tarczom sytuacja jest "względnie stabilna". Co więcej, Jakub Wiech zauważył, że w samej Unii Europejskiej rynek energii elektrycznej ulega poprawie, co oznacza, że wychodzimy z kryzysu energetycznego.

- On cały czas jest z nami, cały czas zaburza np. ceny energii dla przemysłu, ceny energii oferowane podmiotom energochłonnym, ale na poziomie odbiorców indywidualnych można już spotkać oferty, które są bardzo korzystne, nawet korzystniejsze niż te stawki wynikające z programów mrożenia cen energii - powiedział.

Możliwe pozytywne zmiany w ofertach

Sytuacja poprawia się także, jeżeli spojrzymy na Polskę, której miks energetyczny coraz bardziej oparty jest o źródła odnawialne. To z kolei w długoterminowej perspektywie ma rzutować korzystnie na oferty przedkładane konsumentom.

- Według wstępnych szacunków w roku 2024 w polskim miksie energetycznym prawie 30 proc. udziału miały źródła odnawialne. To jest niebagatelny sukces biorąc pod uwagę tempo naszej transformacji energetycznej, które jest wolne i oczywiście to jest rekordowy wynik dla OZE i też spodziewamy się rekordowo niskiego udziału węgla w polskim miksie energetycznym. On ma spaść poniżej 60 proc., wstępnie przyjmuje się, że jest to ok. 57 proc., więc to są wyniki, które wskazują, że nawet w Polsce ta transformacja energetyczna zachodzi i to zachodzi już bardzo głęboko i to będzie przekładało się na nasze rachunki - ocenił Wiech.

Polska nie jest samotną wyspą. Akty sabotażu mogą windować ceny energii

Tym, co martwi eksperta, jest jednak wciąż bardzo napięta sytuacja w Europie, związana z zagrożeniami geopolitycznymi. Sprawia ona, że nie możemy mówić o cenach energii jako wyłącznie sprawie na poziomie narodowym.

- Musimy brać pod uwagę to, co się dzieje w bezpośrednim otoczeniu naszego kraju, a dzieje się bardzo dużo i to dzieje się bardzo dużo złych rzeczy. Poruszę tutaj kwestię sabotażu na połączeniu Estlink2, czyli kablu energetycznym, który biegnie między Finlandią a Estonią. On został uszkodzony i to jest kolejna tego typu awaria w ciągu ostatniego roku, bowiem w listopadzie uszkodzone zostały kable komunikacyjne, natomiast dokładnie prawie rok temu został uszkodzony gazociąg Baltic Connector, który jest częścią europejskiej sieci gazowej - wskazał ekspert.

Biorąc to pod uwagę, jak i także wszystko co na horyzoncie, czyli m.in. przełączenie się państw bałtyckich z rosyjsko-białoruskiego systemu energetycznego na europejski, co ma dokonać się w lutym, możemy spodziewać się, że pewne sytuacje ryzykowne, zakrawające o sabotaż, mogą stać się naszym udziałem.

- I to będzie rzutować zarówno na bezpieczeństwo energetyczne w ujęciu bezpośrednim, czyli na nieprzerwane dostawy energii, jak i też, niestety, na jej cenę - skwitował redaktor naczelny portalu energetyka24.pl.