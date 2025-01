Buda Stalowska, która jeszcze do niedawna była osiedlem Alfredówki w gminie Nowa Dęba, 1 stycznia 2025 roku stała się odrębną miejscowością. Mieszkańcy, którzy już od dawna uważali się za osobną społeczność, w akompaniamencie fajerwerków ucieszyli się ze zmian i rozgłosu, który może poskutkować zainteresowaniem turystów.

2025 rok to czas wielkich zmian dla ponad 150 mieszkańców nowej miejscowości, jaka pojawiła się na mapie Podkarpacia. Osiedle, na którym mieszkali, zostało ustanowione odrębną wsią. Stało się tak, choć jeszcze stosunkowo niedawno planowano, by sformalizować istnienie Budy Stalowskiej, uznając ją za jedną z ulic Alfredówki.

Buda Stalowska. Nowa miejscowość na Podkarpaciu

Historia Alfredówki sięga początku XIX wieku. Pomimo, że Buda Stalowska była dotąd częścią miejscowości, jej mieszkańcy od zawsze czuli, że stanowią niezależną społeczność. Świadczyć o tym może fakt, że gdy w latach 50. ubiegłego wieku numerowano poszczególne domy, numeracja była zupełnie inna od tej w Alfredówce.

WIDEO: Nowy rok i nowa miejscowość w Polsce. Mieszkańcy czekają na turystów

Co zmiany na mapie oznaczają w praktyce dla mieszkańców nowej miejscowości? - Byliśmy po prostu częścią Alfredówki. Podatki były wyższe, bo to było jako osiedle. A teraz zobaczymy. Mieliśmy przewodniczącego osiedla do tej pory, a teraz będzie sołtys - tłumaczyła jedna z mieszkanek w rozmowie z Polsat News.

Osoby zamieszkujące Budę Stalowską cieszą się ze zmian i mają nadzieję, że rozgłos przyczyni się do wzrostu zainteresowania ich wsią wśród turystów. Odwiedzających przyciągnąć może z pewnością malownicze położenie miejscowości, która otoczona jest lasami Puszczy Sandomierskiej.

Okoliczne stawy to istny raj dla ornitologów. Można tu trafić m.in. na kormorany, orła bielika, czy orła krzykliwego. Poszukujących odpoczynku zainteresują natomiast liczne atrakcje agroturystyczne.

Nowe miasta na mapie Polski. Najwięcej na Mazowszu

Pojawienie się Budy Stalowskiej nie jest jedyną zmianą mapie Polski, jaka zaszła 1 stycznia. W związku z rozporządzeniem rządu z dnia 30 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy, wraz z nowym rokiem, miastami stały się:

Kazanów w gminie Kazanów, w powiecie zwoleńskim, w województwie mazowieckim;

w gminie Kazanów, w powiecie zwoleńskim, w województwie mazowieckim; Końskowola w gminie Końskowola, w powiecie puławskim, w województwie lubelskim;

w gminie Końskowola, w powiecie puławskim, w województwie lubelskim; Kurów w gminie Kurów, w powiecie puławskim, w województwie lubelskim;

w gminie Kurów, w powiecie puławskim, w województwie lubelskim; Wąwolnica w gminie Wąwolnica, w powiecie puławskim, w województwie lubelskim;

w gminie Wąwolnica, w powiecie puławskim, w województwie lubelskim; Kobylnica w gminie Kobylnica, w powiecie słupskim, w województwie pomorskim;

w gminie Kobylnica, w powiecie słupskim, w województwie pomorskim; Sobków w gminie Sobków, w powiecie jędrzejowskim, w województwie świętokrzyskim;

w gminie Sobków, w powiecie jędrzejowskim, w województwie świętokrzyskim; Zaniemyśl w gminie Zaniemyśl, w powiecie średzkim, w województwie wielkopolskim.