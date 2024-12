Światowi przywódcy witają Nowy Rok. "Byśmy byli zjednoczeni"

W sylwestra noworoczne orędzie wygłosił prezydent Francji Emmanuel Macron. - Razem w tym roku udowodniliśmy, że niemożliwe nie jest francuskie. Zachowajmy to, co najlepsze z tego, kim byliśmy - powiedział na początku wystąpienia.

Polityk przyznał również, że rozwiązanie parlamentu w czerwcu tego roku "przyniosło na razie więcej podziałów w Zgromadzeniu (Narodowym) niż rozwiązań dla Francuzów" i "spowodowało więcej niestabilności niż spokoju". - Biorę na siebie całą swoją część - podkreślił.

- Życzę, abyśmy w roku 2025 byli zjednoczeni, zdeterminowani i braterscy w obliczu prób - powiedział wymieniając katastrofy klimatyczne, protesty rolników, "globalne spowolnienie gospodarcze" i "napięcia na kilku terytoriach".

Noworoczna deklaracja Władimira Putina. "Będziemy iść tylko naprzód"

Z przemówieniem do narodu zwrócił się również rosyjski przywódca Władimir Putin. - Teraz, u progu nowego roku, myślimy o przyszłości. Jesteśmy pewni, że wszystko będzie dobrze. Będziemy iść tylko naprzód - podkreślił.

Dodał, że "jest wiele do zrobienia", ale Rosja jest "dumna z tego, co zostało zrobione". Stwierdził też, że myśli milionów Rosjan są z wojskowymi uczestniczącymi w "operacji specjalnej". Rosyjskie władze używają tego określenia do opisywania wojny w Ukrainie.

W mediach społecznościowych swoje wystąpienie opublikował również były prezydent i były premier Dmitrij Miedwiediew, który obecnie jest wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

- Cieszymy się siłą i odpornością z chwalebnej historii Rosji i pozostajemy wierni wzniosłym ideałom, w oparciu o które zostaliśmy wychowani. Szanujemy tradycje przeszłości, aby śmiało zmierzać ku przyszłości. Razem stanowimy ogromną siłę, nikt nie jest w stanie nas złamać. Pomimo wszelkich trudności i zagrożeń zachowujemy i wzmacniamy to, co najważniejsze - jedność i spójność naszego wielonarodowego narodu - stwierdził.

Życzenia od Olafa Scholza. "Trzymamy się razem"

Życzenia z okazji Nowego Roku opublikował również kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

"Jesteśmy krajem, który trzyma się razem. Nawet gdy czasy są trudne, wszyscy to czujemy. Wielu zastanawia się, co będzie dalej. Moja odpowiedź: Dzięki szacunkowi, zaufaniu, zainteresowaniu i zaangażowaniu możemy sprawić, że rok 2025 będzie dobrym rokiem" - napisał polityk na platformie X.

Noworoczne życzenia złożyli swoim poddanym również księżna Kate i książę William. "Szczęśliwego Nowego Roku! Życzę wam wszystkim wspaniałego 2025 roku" - napisali na wspólnym profilu, dołączając rodzinne zdjęcia.

Happy New Year! Wishing you all a wonderful 2025 ✨